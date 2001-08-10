На одного сахалинца возводится меньше одного квадратного метра жилья
Губернатор Валерий Лимаренко в областной Думе представил отчет о деятельности правительства Сахалинской области за 2020 год.
– Важнейший для нас вопрос – строительство жилья и расселение аварийного жилфонда. От этого зависит комфорт и благополучие сахалинцев и курильчан. В 2020 построили около 430 тысяч квадратных метров, что на 30 процентов больше 2019 года. Достигли показателя 0,8 квадратных метра на человека. Задача взять такую планку ставилась в целом по России к 2030 году. Мы смогли это сделать еще в прошлом году, – отметил глава региона.
Увеличение объемов строительства позволило региональным властям приступить к реализации новой программы расселения аварийного жилья, признанного таковым после января 2017 года – к 1 июня расселили 61 тысячу квадратных метров.
– Как мы видим, в последние годы на Сахалине наращиваются объемы строительства. И я думаю, что плановая цифра – 500 тысяч квадратных метров жилья – будет выполнена. Для этого привлекаются инвесторы, разрабатываются новые финансовые механизмы, – подчеркнул депутат областной Думы Анатолий Кочнев.
Областные власти используют все возможные механизмы для увеличения объемов жилищного строительства.
Так, с финансовым институтом развития ДОМ.РФ подписано соглашение о строительстве 50 тысяч квадратных метров арендного жилья. Более 800 сахалинцев смогут улучшить свои жилищные условия – врачи, учителя и другие востребованные специалисты.
С группой компаний ПИК заключено соглашение о реализации проектов комплексной застройки площадью более 800 тысяч квадратных метров.
Увеличению объемов жилищного строительства также способствует система ипотечного кредитования. К программе «Дальневосточная ипотека» присоединились более 1200 островных семей.
Еще один фактор развития рынка нового жилья – внедрение индустриальных методов строительства. В этом году планируется сдать завод по производству домокомплектов для индивидуального жилищного строительства и цех по производству панелей для индустриального домостроения.
На особом контроле – создание комфортной городской среды. В 2020 году в островном регионе благоустроили 230 дворов и 32 общественных пространства, капитально отремонтировали 645 домов.
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