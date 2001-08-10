В июле с Сахалина планируют возобновить несколько рейсов в другие регионы

Валерий Лимаренко заявил, что создание дальневосточной авиакомпании позволит открывать новые маршруты, получать субсидирование билетов и обновлять авиапарк.

– Проделана большая работа по созданию единого дальневосточного перевозчика на базе авиакомпании «Аврора». Стоит задача – до сентября завершить все корпоративные процедуры, – сказал глава региона.

Кроме того, правительство Сахалинской области считает, что добилось дополнительных рейсов в столицу России. С 16 мая по 3 октября самолеты по маршруту Москва – Южно-Сахалинск – Москва летают дважды в день. А с 4 июня по 25 сентября предусмотрен еще дополнительный третий рейс по пятницам и субботам. Сейчас Южно-Сахалинск и Москву связывают 16 рейсов в неделю. Теперь планируется увеличить частоту до 18-ти. Для сравнения: в 2019 году, до пандемии, по этому маршруту самолеты летали 12 раз в неделю.

– Происходит новый этап в развитии авиации на Дальнем Востоке. Разрозненные маленькие авиакомпании консолидируются в единый авиационный холдинг. Лидирующую позицию здесь занимает островной регион, потому что уровень авиационной обеспеченности у нас – один из лучших на Дальнем Востоке. Суть повышения транспортной доступности состоит в том, чтобы создать надежную маршрутную сеть, соединяющую все регионы Дальнего Востока, и предоставлять пассажирам хороший сервис по приемлемым тарифам, – отметил генеральный директор авиакомпании «Аврора» Константин Сухоребрик.

Губернатор рассказал и о других достижениях в области авиации. За счет областного бюджета субсидируются рейсы Оха – Хабаровск. С 1 июля частоту полетов увеличили в 2-х до 4-х рейсов в неделю. Ведутся переговоры о федеральном финансировании, чтобы самолеты по этому востребованному для северян направлению летали ежедневно.

К концу июля, по данным ТИА "Острова", планируется запустить авиасообщение по маршрутам: Ноглики – Хабаровск, Южно-Сахалинск – Комсомольск-на-Амуре, Шахтерск – Хабаровск, Южно-Сахалинск – Петропавловск-Камчатский.

По инициативе Валерия Лимаренко в островном регионе развивается малая авиация и восстанавливается сеть советских аэродромов. Уже возобновились полеты в Александровск-Сахалинский и Зональное. Рейсы туда выполняются на двух новых самолетах вместимостью до 19 человек.

На этот год стоит задача – запустить посадочные площадки в Поронайске, Смирных и Северо-Курильске.