Доля эконом-магазинов в сахалинском товарообороте достигла 25%

Четверть продовольствия в Сахалинской области реализуется через торговую сеть эконом-формата, заявил губернатор Валерий Лимаренко.

– Одним из важных вопросов мы считаем доступность цен на продукты питания. Для этого развиваем сеть эконом-формата. Сейчас товарооборот в ней достиг 25 процентов от общего объема продаж продуктов питания. Мы проводим ярмарки, расширяем фирменную сеть производителей, организуем мобильную торговлю. Жители приобретают продукты без дополнительных посредников, – отметил глава региона.

Как сообщили ТИА «Острова» в областном правительстве, во всех районах работают социальные магазины – всего порядка 130 торговых точек, в том числе 33 – в сельской местности. Они реализуют 40 наименований базовых продуктов питания с торговой наценкой не более 15 процентов. Разница в стоимости набора продуктов от 10 до 20 процентов, в сравнении с другими магазинами. В 17 районах области по поручению губернатора организовали торговлю свежевыловленной рыбой по сниженным ценам. А в Северо-Курильском городском округе каждый четверг дары моря раздают бесплатно.

– Каждый раз, когда я выезжаю в район, то в обязательном порядке посещаю социальный магазин и места торговли свежей рыбой. Эти вопросы находятся под моим особым контролем, – сказал Лимаренко.