«Сахалин Энерджи» провела небольшой плановый останов перед глобальным

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

«Сахалин Энерджи» завершила ежегодные планово-предупредительные мероприятия, которые стартовали на нефтегазодобывающей платформе «Пильтун-Астохская-Б» (ПА-Б) в начале этого месяца.

Как сообщили ТИА «Острова» в компании, по словам начальника платформы Андрея Климова, в рамках планового останова на платформе необходимо было осуществить ежегодную очистку внутренних сосудов сепарации мультифазного потока углеводородов, провести ремонтные работы на фильтрах пластовой воды, обслуживание двух газовых компрессоров, включая инспекцию редуктора на одном из них, а также решить ряд других не менее важных задач.

«Отдельно хочу отметить корректирующие работы по ремонту линии возврата морской воды на платформе. На ПА-Б они проводились впервые. Участок трубы длиной 7,5 метров и диаметром 450 мм необходимо было плавно и аккуратно завести в модуль вспомогательного оборудования, а затем с филигранной точностью в условиях стесненного оборудования и кабельной структуры поместить на место. Комплексную и сложную грузоподъемную операцию удалось выполнить блестяще – без малейших осечек», – говорит Андрей Климов. – «Несмотря на разнообразие задач и их сложность, коллектив в очередной раз продемонстрировал способность находить возможности для непрерывного совершенствования, выполнять работы очень слаженно, с сохранением высокого качества – в лучших традициях компании».

Всего в различных мероприятиях в рамках планового останова на ПА-Б было задействовано около 220 человек. На объекте были введены дополнительные мероприятия по недопущению распространения коронавирусной инфекции, которые позволили обеспечить стерильность платформы и создать условия для безопасного пребывания персонала. Этот опыт будет востребован в рамках планового останова объектов газовой инфраструктуры проекта «Сахалин-2» – самого масштабного в деятельности компании, который пройдет летом 2021 года.