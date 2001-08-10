Сахалинский губернатор упросил «Аэрофлот» поменять самолёт, который летает в Москву
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Валерий Лимаренко и «Аэрофлот» договорились об увеличении количества посадочных мест на рейсах между Сахалином и Москвой. Авиакомпания задействует самолеты большей вместимости – Boeing 777-300ER на 457 пассажиров. Это позволит в июне и июле дополнительно перевезти полторы тысячи человек. Таких договоренностей в ходе рабочей встречи достигли губернатор Валерий Лимаренко и генеральный директор, председатель правления ПАО «Аэрофлот» Михаил Полубояринов.
– Наша задача – сделать доступными перелеты до столицы и обратно. Особенно в период летних отпусков, когда число желающих отдохнуть за пределами области возрастает в разы. Ранее мы договорились об увеличении частоты рейсов на этом направлении. Теперь вводим дополнительные меры, которые также помогут сахалинцам и курильчанам вернуться домой. При этом за ситуацией на авиалинии нужно продолжать внимательно следить, – подчеркнул Валерий Лимаренко.
Как сообщили ТИА «Острова» в региональном правительстве, с 16 мая по 3 октября самолеты по маршруту Москва – Южно-Сахалинск – Москва летают дважды в день. А с 4 июня по 25 сентября предусмотрен еще дополнительный третий рейс по пятницам и субботам. Таким образом, Южно-Сахалинск и Москву связывают 16 рейсов в неделю. Для сравнения: в 2019 году, до пандемии, по этому маршруту самолеты летали 12 раз в неделю.
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