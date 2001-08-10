В Корсакове впервые за 12 лет начали производить агар-агар
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Выпуск микробиологического и пищевого агар-агара возобновили в портовом городе. Первый пробный запуск технологического производства состоялся 22 июня на Корсаковском агаровом заводе, приостановившем свою деятельность в 2009 году. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации района.
- Около трех лет мы восстанавливали завод. Сегодня кульминационный день. Первая пробная партия готова! Теперь ей предстоит пройти заключение Роспотребнадзора и узнать качество агара. Мы не ставим сейчас перед собой коммерческую цель. Задача – посмотреть возможности завода, восстановить технологию и усовершенствовать ее дальше, - рассказал директор ООО «ДВ Альянс» Андрей Хикматуллин.
На агаровом заводе заменили инженерные сети, канализационную систему, трубы горячего и холодного водоснабжения, а также сократили расходы электроэнергии и подготовили первую линию для запуска технологического процесса. Особая гордость предприятия – японское оборудование, установленное здесь еще в 89-м году в рамках соглашения между страной восходящего солнца и Советским Союзом. Часть производственных цехов оказалась рабочей, остальную ремонтировали своими силами.
- Прогоняли оборудование на горячей, холодной воде и паром. Все по нескольку раз и на каждом этапе. Если что-то выходило из строя, чинили, меняли детали, некоторые изготавливали своими руками. Наконец-то мы дошли до момента, когда тестовый режим проводим на сырье. Это знаковое событие для завода! – поделился главный инженер Анатолий Боховко.
Технологическая цепочка производства – это трудоемкий и продолжительный процесс. От начальной стадии обработки красной водоросли до заключительного этапа требуется семь дней.
Сначала анфельцию погружают в 14-кубовый диффузор и заливают щелочным раствором для расщепления клетки. Затем на протяжении 12-14 часов сырье перемалывают с помощью специального насоса, который создает эффект мясорубки. Далее – 16-18 часов фильтрации грубой и тонкой очистки.
Затем желеобразная субстанция отправляется в аппарат для отжима и прессования, а уже оттуда готовые «платки» отправляются на грануляцию и сушку при температуре 75 градусов. После чего готовый агар-агар измельчают до порошкообразного состояния. А его отходы – субстанцию «кек», обогащенную полезными минералами, – применяют в сельском хозяйстве для удобрения и насыщения земли кислородом.
- Наш агаровый завод – единственный в стране. Раньше были и в Приморском крае, и в Одессе, но сейчас уже их нет. Есть привозная продукция, с которой Корсаков намерен конкурировать по качеству. Ведь наш агар-агар всегда славился и был на мировом уровне. Раньше даже московские микробиологи запрашивали для лабораторных работ наш агар. Ни португальский, ни германский. Потому что, например, на португальском можно выявить один штамм бактерий, а на корсаковском – до десяти, - рассказал Анатолий Боховко.
Сегодня готовность сотрудничать с Корсаковским агаровым заводом уже выразили два научных учреждения страны. Среди них Институт химии Дальневосточного отделения Российской академии наук и московский Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии. Например, последний из низ более двадцати лет занимается разработкой и производством препаратов для диагностики инфекционных болезней. С 1999 по 2005 годы разработка большинства бактериологических питательных сред проводилась с использованием корсаковского агара. После прекращения выпуска на Дальнем Востоке в производстве стали использовать импортный агар. В случае возобновления поставок отечественного агара спрос научного центра составит от 18 до 25 тонн в год. Кроме того, по словам Андрея Хикматуллина, в институтах накопился ряд научных разработок по переработке морских биоресурсов. Корсаков может стать отличной площадкой для их реализации.
Красная водоросль востребована не только для культивации микробов среди ученых. Широко распространен агар-агар и в пищевой продукции. Особо ценят его приверженцы правильного питания и здорового образа жизни, так как является натуральным, а не химическим синтезированным продуктом.
- Можно сказать, что это наше будущее. Ведь данный продукт является стратегическим в развитии отрасли страны. Закупки ведь идут за границей, а свое производство всегда лучше и надежнее, - подытожил директор ООО «ДВ Альянс» Андрей Хикматуллин.
В планах предприятия – наладить выпуск годовой продукции объемом свыше ста тонн. На сегодняшний день из двух загруженных диффузоров с анфельцией на Корсаковском агаровом заводе ожидают около 120 килограммов пробной партии агара.
- Для ежедневной работы завода стоит задача наладить поставку сырья с Курил. Озеро Буссе потребность в анфельции закрывает только на 10%. Для этого нужно строить цех по добыче и переработке водоросли на Кунашире. В этом направлении мы двигаемся, - сказал Андрей Хикматуллин.
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