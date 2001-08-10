В конце года закончится первый из пяти этапов газификации Владимировки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первый этап строительства газовых сетей во Владимировке завершат в декабре. Оценить преимущества голубого топлива жители района смогут следующим летом. Всего планируется подключить 405 домов.

– Во Владимировке эта работа разбита на 7 этапов. В рамках первого подрядчик проложил 8,5 километра сетей. Осталось еще 5,5 километра. Полная газификация района будет завершена в 2024 году, – отметил министр энергетики Сахалинской области Михаил Гузенко.

Как сообщили ТИА «Острова» в региональном правительстве, первый этап газификации Владимировки проходит в границах улиц Памятная, Лермонтова, Матросова и Холмского шоссе. На объектах прокладывают внутрипоселковые полиэтиленовые газовые трубы.

– Мы выкапываем траншею, свариваем трубы между собой и укладываем их в землю. Затем выводим газовые стояки до границ земельных участков. Траншея находится в открытом состоянии не более суток. Положили трубы и сразу же закопали. Чтобы, например, траншею не залило водой, – рассказал о технологии представитель компании-подрядчика, директор ЗАО «Тепло плюс» Федор Че.

После завершения строительства сетей подрядчик выполнит опрессовочные и продувочные работы, а затем передаст объект эксплуатирующей организации. Чтобы подключиться к газу, жителям необходимо выполнить внутридомовую обвязку. Для ускорения процесса домовладельцам уже сейчас рекомендуется подать заявку на получение технических рекомендаций от АО «Газпром газораспределение Дальний Восток». Адрес организации: г. Южно-Сахалинск, проспект Победы, 39. Телефон: +7 (4242) 49-63-33. Затраты на выполнение работ компенсируются из областного бюджета на сумму до 152 тысяч рублей.

Для газоснабжения Владимировки используется природный газ островного шельфа, транспортируемый по газопроводу проекта «Сахалин-2». Топливо подается от газораспределительной станции «Дальнее» к блочному газораспределительному пункту во Владимировку, а оттуда – к конечным потребителям.