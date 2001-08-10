Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Банк России обновил список компаний с признаками нелегального кредитора, «финансовой пирамиды» и нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг. В перечень, опубликованный 1 июня 2021 года, попали еще порядка 100 наименований сомнительных компаний и теперь в списке более 1,9 тысяч организаций и интернет-проектов. В нем представлена информация о фирмах, выявленных с начала 2020 года, сведения регулярно обновляются.

Комментарий заместителя управляющего Отделением по Сахалинской области Банка России Евгения Михальцова:

В перечень недобросовестных компаний вошли шесть организаций, зарегистрированных на территории Сахалинской области. В деятельности каждой обнаружены признаки нелегальных кредиторов, в том числе оказание финансовых услуг без соответствующей лицензии.

Раскрывая свои персональные данные нелегальным кредиторам, заемщик рискует оказаться должником чужого кредита или лишиться имущества. Клиенты нелегальных финансовых организаций не застрахованы от различных махинаций, поскольку такие кредиторы действуют вне правового поля. С точными адресами и названиями островных компаний с признаками нелегальной деятельности можно ознакомиться, набрав в поисковике списка слово «сахалин».

В список также попал интернет-проект с признаками финансовой пирамиды Finiko. Его активность установлена не только на территории Сахалинской области, но и в других регионах России. Организаторы проекта привлекают денежные средства граждан, предлагают размещение депозитов в иностранной валюте по завышенной процентной ставке, гарантируют стабильную инвестиционную доходность и возврат денежных средств за онлайн-покупки в любом магазине или аптеке.

Принимая любые финансовые решения, нужно постараться максимально себя обезопасить, сделать все возможное, чтобы не оказаться в очередной сводке пострадавших от рук мошенников. В любое время вы можете обратиться к двум спискам: один нужен для проверки легальных участников рынка, в нем собрана информация о компаниях, имеющих лицензию Банка России и состоящих в государственных реестрах. Если интересующую фирму в нем вы не увидели, стоит поискать ее во втором списке ― компаний с признаками нелегальной деятельности. Если организация числится в новом перечне, то риски, которые могут возникнуть при взаимодействии с ней, придется полностью принять на себя.

Комментарий предоставлен ТИА «Острова» пресс-службой Отделения Южно-Сахалинск Дальневосточного ГУ Банка России.