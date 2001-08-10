На Сахалине собирают штаб по реакции на ситуацию с ценами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Министерство сельского хозяйства и торговли Сахалинской области обсудит тему потребительских рынков. 25 июня 2021 года состоится заседание регионального штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры.

Главными темами коллегии станут вопросы сложившейся ценовой ситуации во II квартале текущего года на отдельные виды продовольственных товаров и меры по обеспечению стабильного продовольственного снабжения в островном регионе. Об этом ТИА "Острова" сообщили в ведомстве.

Кроме того, предметом обсуждения выступят такие актуальные темы, как объем добычи (вылова) тихоокеанских лососей в промысловых районах Сахалинской области рыбодобывающими предприятиями и реализация свежевыловленной рыбы в истекшем квартале 2021 года. Также будет затронут вопрос контроля за безопасностью продуктов питания на территории области.

Место проведения мероприятия: правительство Сахалинской области, пр-кт Коммунистический, д. 32, 4 этаж, кабинет 430, в 14:30 ч.