На Сахалине собирают штаб по реакции на ситуацию с ценами
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Министерство сельского хозяйства и торговли Сахалинской области обсудит тему потребительских рынков. 25 июня 2021 года состоится заседание регионального штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры.
Главными темами коллегии станут вопросы сложившейся ценовой ситуации во II квартале текущего года на отдельные виды продовольственных товаров и меры по обеспечению стабильного продовольственного снабжения в островном регионе. Об этом ТИА "Острова" сообщили в ведомстве.
Кроме того, предметом обсуждения выступят такие актуальные темы, как объем добычи (вылова) тихоокеанских лососей в промысловых районах Сахалинской области рыбодобывающими предприятиями и реализация свежевыловленной рыбы в истекшем квартале 2021 года. Также будет затронут вопрос контроля за безопасностью продуктов питания на территории области.
Место проведения мероприятия: правительство Сахалинской области, пр-кт Коммунистический, д. 32, 4 этаж, кабинет 430, в 14:30 ч.
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