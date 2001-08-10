Тихоокеанское
информационное агентство
26 Июня 2021
Сегодня 03:26
72,17|86,19|66,91
В субботу некоторым жителям Южно-Сахалинска придётся посидеть без воды
14:10, Вчера | Новости экономики Сахалина и Курил

Анивский район назвал себя лидером по инвестиционной привлекательности на Сахалине

Анивский район назвал себя лидером по инвестиционной привлекательности на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Анивский район занял первое место в рейтинге инвестиционной привлекательности среди других районов Сахалинской области по итогам 2020 года. В условиях пандемии по сравнению с 2019 годом район поднялся на 16 позиций. 

Как сообщили ТИА «Острова» районные власти, рывок вверх стал возможным благодаря получению максимальных баллов оценки со стороны предпринимателей и бизнес сообществ (проводился опрос) по таким показателям как: муниципальная поддержка инвестиционной и предпринимательской деятельности, оценка объектов инвестиционной инфраструктуры муниципального образования предпринимателями, среднее время получения разрешений на строительство и среднее количество процедур, необходимых для получения разрешений на строительство.

К примеру, в области строительства, потенциальных инвесторов избавили от бюрократических проволочек. В результате сократилось среднее время получения разрешений на строительство. Количество мер муниципальной поддержки инвестиционной и предпринимательской деятельности в 2020 году достигло своего максимума и доведена до субъектов на 100%.

Кроме того, в районе за год увеличилось количество субъектов малого и среднего предпринимательства. В 2020 году объем инвестиций в основной капитал составил 2,9 млрд. рублей. Годом ранее сумма составила 2,5 млрд. рублей.

В прошлом году в Анивском районе численность занятых в среднем и малом предпринимательстве увеличилось с 1977 человек до 2139. Информация о мерах государственной и муниципальной поддержки своевременно доводится до целевой аудитории, путем размещения на официальном сайте администрации Анивского городского округа. Это также является одним из ключевых показателей рейтинга инвестиционной привлекательности.

В 2020 году создано 257 новых рабочих мест, тогда как годом ранее их было создано 165.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости экономики Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Вы соблюдаете масочный режим?