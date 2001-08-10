Анивский район назвал себя лидером по инвестиционной привлекательности на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Анивский район занял первое место в рейтинге инвестиционной привлекательности среди других районов Сахалинской области по итогам 2020 года. В условиях пандемии по сравнению с 2019 годом район поднялся на 16 позиций.

Как сообщили ТИА «Острова» районные власти, рывок вверх стал возможным благодаря получению максимальных баллов оценки со стороны предпринимателей и бизнес сообществ (проводился опрос) по таким показателям как: муниципальная поддержка инвестиционной и предпринимательской деятельности, оценка объектов инвестиционной инфраструктуры муниципального образования предпринимателями, среднее время получения разрешений на строительство и среднее количество процедур, необходимых для получения разрешений на строительство.

К примеру, в области строительства, потенциальных инвесторов избавили от бюрократических проволочек. В результате сократилось среднее время получения разрешений на строительство. Количество мер муниципальной поддержки инвестиционной и предпринимательской деятельности в 2020 году достигло своего максимума и доведена до субъектов на 100%.

Кроме того, в районе за год увеличилось количество субъектов малого и среднего предпринимательства. В 2020 году объем инвестиций в основной капитал составил 2,9 млрд. рублей. Годом ранее сумма составила 2,5 млрд. рублей.

В прошлом году в Анивском районе численность занятых в среднем и малом предпринимательстве увеличилось с 1977 человек до 2139. Информация о мерах государственной и муниципальной поддержки своевременно доводится до целевой аудитории, путем размещения на официальном сайте администрации Анивского городского округа. Это также является одним из ключевых показателей рейтинга инвестиционной привлекательности.

В 2020 году создано 257 новых рабочих мест, тогда как годом ранее их было создано 165.