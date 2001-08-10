Сахалинский лес готовятся отправить на растопку в Японию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Японская компания заинтересована в закупке древесных пеллет в Сахалинской области. В правительстве региона состоялась встреча руководителя агентства лесного и охотничьего хозяйства области Владимира Корнева с председателем совета директоров АО «Кондо Сётэн» (Япония, префектура Ниигата) Такэхико Кондо.

В ходе диалога руководитель японской компании сообщил о заинтересованности в приобретении древесных пеллет в Сахалинской области. Сегодня топливные гранулы закупаются в Индонезии, Вьетнаме и Камбодже. Такэхико Кондо подчеркнул, что ставит своим приоритетом не исключительно закупку товара, а долговременное сотрудничество с сахалинскими предприятиями. Возможны и японские инвестиции в производство пеллет.

– Сахалинская область также заинтересована в сотрудничестве, в особенности в сфере глубокой переработки леса. Это одно из приоритетных направлений лесохозяйственной политики Российской Федерации, – отметил руководитель агентства лесного и охотничьего хозяйства области Владимир Корнев.

Мероприятие организовано министерством экономического развития Сахалинской области. В дальнейшем японский предприниматель Такэхико Кондо планирует провести отдельные встречи с представителями бизнеса для детального обсуждения возможного сотрудничества и снова посетить Сахалинскую область в ближайшее время, сообщили ТИА «Острова» в министерстве экономического развития Сахалинской области.