Сахалинские власти отчитались, что будут делать с дорогами
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На модернизацию дорог местного значения и улично-дорожной сети Сахалина и Курил в 2021 году направят 3,8 миллиарда рублей. Вопрос о строительстве и ремонте дорог был поднят во время прямой линии с Владимиром Путиным. Об этом ТИА "Острова" рассказали в правительстве островного региона.
– Проблемы с дорожной сетью начинали решать с федеральных трасс. Сейчас больше средств идёт на региональный уровень. У нас сейчас 85% примерно приведено в нормативное состояние, к 2024 году должны быть приведены 50% региональных дорог. Средства на развитие инфраструктуры есть, главное — обращать больше внимания на местном уровне на конкретные нерешённые вопросы, – отметил Путин.
В Сахалинской области в 2020 году было заасфальтировано 74 километра дорог. Более 47 километров твердого покрытия уложили на автодороге Южно-Сахалинск – Оха. Полностью заасфальтировать её планируют в 2024 году. По инициативе губернатора трасса была передана в федеральную собственность. Это позволило направить высвободившиеся в 2021 году 3,8 миллиарда рублей на модернизацию дорог местного значения и улично-дорожной сети.
В этом году планируется реконструировать 700-метровый участок автомобильной дороги Курильск-Рейдово, заасфальтировать 2,5 километра дорог в селе Малокурильское, оборудовать твердым покрытием 7,5 километра на дороге Арсентьевка-Ильинское. Кроме того, работы пройдут на трассе Невельск–аэропорт Шахтерск в границах села Яблочное Холмского района. Также планируется ввести в эксплуатацию мост в Невельске, начать строительство дороги с мостовым переходом к селу Чир-Унвд и путепровод в Долинске на Быковском направлении.
Завершается разработка обоснования инвестиций по строительству объездной дороги Южно-Сахалинска протяженностью около 42 километров. В этом году должны приступить к реализации первого этапа проекта.
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