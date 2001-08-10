С начала года Комсомольский НПЗ поставил на биржу более половины произведенного автобензина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Комсомольский нефтеперерабатывающий завод вошел в число лидеров по поставке автобензина на биржу. Предприятие, входящее в нефтеперерабатывающий блок компании «Роснефть», с начала 2021 года разместило на бирже более половины от производства – 51%. Норматив при этом впятеро меньше.

По данным пресс-центра «Роснефти», аналогичная тенденция наблюдается при поставках дизельного топлива. Его на бирже размещено 37% от всего объема производства, тогда как нормативный показатель – менее восьми процентов.

Рост биржевых поставок произошел на фоне общих позитивных показателей НПЗ. Промышленное производство и другие параметры деятельности с начала 2021 года показывают рост по сравнению с первым полугодием 2020-го. Так, завод в Комсомольске-на-Амуре нарастил выпуск автомобильных бензинов на 22%. При этом все объемы наиболее экологичного топлива, соответствующего стандарту «Евро-5», реализуются на внутрироссийском рынке.

По словам специалистов, достичь очередного роста удалось благодаря системной реализации корпоративной программы модернизации производства. В рамках этой программы НК «Роснефть» уже вложила больше 900 миллиардов рублей. На эти средства, в частности, удалось построить 23 основных установки и комплекса нефтепереработки. Эти новые мощности способствовали росту выпуска автомобильного бензина «Евро-5».

Комсомольский НПЗ сейчас реализует амбициозный проект комплекса гидрокрекинга. По окончанию строительства новое производство сможет обрабатывать 3,65 миллиона тонн материала ежегодно. С пуском комплекса объем выпуска дизельного топлива 5-го экологического поколения с пониженным содержанием серы вырастет приблизительно на 2 миллиона тонн каждый год. В целом глубина переработки сырья – нефти – достигнет и превысит 92 процента. А в ассортименте завода появится также авиакеросин.

По словам вице-президента Независимого топливного союза Дмитрия Гусева, социальная ответственность, выражающаяся, в частности, в реализации качественного топлива на внутреннем рынке вместо экспорта, характерна в первую очередь именно для крупных компаний. И наоборот, «не самые активные компании на бирже активны при экспорте бензина, который нужен внутреннему рынку. Видимо, социальная ответственность и государственные задачи касаются только больших нефтяников. Маленькие думают, что не заметят», - отметил он.

Чтобы решить эту проблему, на совещании у заместителя председателя российского правительства Александра Новака было поручено проработать вопрос ограничения экспорта бензинов. Так, по информации Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, на 15 июня 2021 года «Сургутнефтегаз» отправил за границу 67% всего топлива «Евро-5», малые независимые нефтеперерабатывающие заводы – 59%. В итоге внутренний рынок насыщает «большая тройка», задача которой – думать не только о финансовой прибыли любой ценой.

Комсомольский нефтеперерабатывающий завод – главный поставщик автомобильного топлива в Дальневосточном регионе. На него приходится около двух третей нефтепереработки. Помимо высококачественного моторного топлива «Евро-5», НПЗ сосредотачивается на производстве экологичного судового топлива RMLS-40 с низким содержанием серы.