В мэрии Южно-Сахалинска отчитались, что в городе происходит с газификацией
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южносахалинцы могут компенсировать расходы на подключение своих домов к газу. Как отметил мэр Южно-Сахалинска, муниципалитет совместно с правительством области решают эту задачу несколькими путями.
Как сообщили ТИА «Острова» в мэрии, в Южно-Сахалинске газификация населенных пунктов и планировочных районов ведется по муниципальной программе газификации городского округа на 2020-2025 годы (постановление администрации от 29.01.2020 № 364-па). В рамках которой реализуются 6 проектов газификации территорий областного центра. Так, в прошлом году газифицировано 471 домовладение, построено 36,6 км газораспределительных сетей. Всего за время реализации программы (с 2010 года) газифицировано более 9170 домовладений/квартир. В 2021 году планируется подключить к системе газоснабжения порядка 500 новых абонентов.
В Южно-Сахалинске переведены на газ практически все котельные «Сахалинской коммунальной компании», в том числе в планировочных районах города. В ближайший 3-летний период запланирована газификация дополнительно еще 33 объектов, включая территории жилых районов, населенных пунктов и муниципальные котельные.
Компенсация затрат собственникам газифицируемого жилья предусмотрена на проектирование и строительно-монтажные работы внутридомовых и внутридворовых систем газоснабжения и составляет 100% для всех категорий граждан, но не более 200 тыс. рублей на одно домовладение. Всего с момента введения этой меры поддержки, ей воспользовались 3095 южносахалинцев. Документы на компенсацию принимают в отделе газификации и энергоэффективности департамента городского хозяйства.
Кроме того, в этом году муниципалитет внес изменения в порядок компенсации затрат на приобретение внутридомового газового оборудования отдельным категориям граждан в индивидуальных домах. Теперь ветераны Великой Отечественной войны, пенсионеры, а также семьи с детьми-инвалидами и с детьми, потерявшими кормильца, могут получить 100 % затрат, но не более 50 тыс. рублей на газовое оборудование для дома. Право на получение такой выплаты имеют граждане из числа отдельных категорий, зарегистрированные на территории городского округа, принявшие участие в муниципальных программах, включенные в список жилищного фонда, подлежащего газификации на очередной финансовый год, и оплатившие самостоятельно расходы по подключению к газовым сетям.
- Мы внесли изменения в действующий порядок компенсации с целью улучшения правового положения граждан и социальной поддержки особых категорий граждан на приобретение внутридомового газового оборудования, - рассказала директор департамента социальной политики Южно-Сахалинска Эльвира Юркова. - Газификация - это крайне востребованное среди населения направление. Благодаря нововедениям, существенно изменились суммы выплат. Если в 2020 году за компенсацией обратились 57 человек и им было выплачено порядка 900 тысяч, то в этом году мы уже выплатили 3 млн. рублей 59 гражданам. Всего с 2019 года такую единовременную материальную помощь получили 205 человек.
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