На Сахалине продолжает расти производство детского молока

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Cахалинской области растет потребление продукции для здорового питания. За счет внедрения современных технологий при производстве пищевых продуктов, население региона имеет широкий выбор безопасной, качественной и доступной молочной продукции, имеющей важное значение для формирования рациона здорового питания для каждого человека. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном минсельхозторговли.

Наряду с традиционными видами молочной продукции, региональными производителями налажен выпуск специализированных молочных продуктов. В их числе молочная продукция для детского и диетического питания. Островные торговые предприятия осуществляют реализацию молока и творога с пониженным содержанием жира, а также диетических кефира и йогуртов, в том числе с добавлением натуральных фруктово-ягодных наполнителей.

Кроме того, любители молочной продукции, испытывающие проблемы с усвоением лактозы, могут приобрести низколактозное молоко и сливки. Наличие в продаже продукции с низким содержанием молочного сахара позволяет не отказывать в любимом продукте и представителям восточных народов, для которых характерна непереносимость лактозы. Устойчивый спрос у жителей области на диетическую и низколактозную молочную продукцию позволяет региональным молокопереработчикам производить до 5,0 тонн такой продукции ежемесячно.

Среди населения островного региона ежегодно растет спрос на специализированную молочную продукцию регионального производства для питания детей. За 5 месяцев 2021 года в Сахалинской области молочной продукции, предназначенной для питания детей дошкольного и школьного возраста, произведено 459,3 тонны, что на 26 % превысило объем производства за аналогичный период 2020 года.

Такая продукция обогащена йодом и витаминами. Результатом регулярного употребления обогащённого молока является повышение иммунитета, снижение уровня заболеваний органов пищеварения и костно-мышечной системы у детей.

Реализация молокоперерабатывающими предприятиями современных технологических решений во многом обеспечена за счёт предоставления мер государственной поддержки, реализуемых в Сахалинской области на протяжении ряда лет. Только в 2020 году предприятиям-производителям молочной продукции из регионального бюджета предоставлено субсидий на техническое перевооружение более 30 млн. рублей.

Меры государственной поддержки позволяют предприятиям расширять ассортимент диетической и специализированной молочной продукции, повышая уровень продовольственной безопасности региона и качество жизни островитян.