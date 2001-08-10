На Сахалине продолжает расти производство детского молока
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Cахалинской области растет потребление продукции для здорового питания. За счет внедрения современных технологий при производстве пищевых продуктов, население региона имеет широкий выбор безопасной, качественной и доступной молочной продукции, имеющей важное значение для формирования рациона здорового питания для каждого человека. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном минсельхозторговли.
Наряду с традиционными видами молочной продукции, региональными производителями налажен выпуск специализированных молочных продуктов. В их числе молочная продукция для детского и диетического питания. Островные торговые предприятия осуществляют реализацию молока и творога с пониженным содержанием жира, а также диетических кефира и йогуртов, в том числе с добавлением натуральных фруктово-ягодных наполнителей.
Кроме того, любители молочной продукции, испытывающие проблемы с усвоением лактозы, могут приобрести низколактозное молоко и сливки. Наличие в продаже продукции с низким содержанием молочного сахара позволяет не отказывать в любимом продукте и представителям восточных народов, для которых характерна непереносимость лактозы. Устойчивый спрос у жителей области на диетическую и низколактозную молочную продукцию позволяет региональным молокопереработчикам производить до 5,0 тонн такой продукции ежемесячно.
Среди населения островного региона ежегодно растет спрос на специализированную молочную продукцию регионального производства для питания детей. За 5 месяцев 2021 года в Сахалинской области молочной продукции, предназначенной для питания детей дошкольного и школьного возраста, произведено 459,3 тонны, что на 26 % превысило объем производства за аналогичный период 2020 года.
Такая продукция обогащена йодом и витаминами. Результатом регулярного употребления обогащённого молока является повышение иммунитета, снижение уровня заболеваний органов пищеварения и костно-мышечной системы у детей.
Реализация молокоперерабатывающими предприятиями современных технологических решений во многом обеспечена за счёт предоставления мер государственной поддержки, реализуемых в Сахалинской области на протяжении ряда лет. Только в 2020 году предприятиям-производителям молочной продукции из регионального бюджета предоставлено субсидий на техническое перевооружение более 30 млн. рублей.
Меры государственной поддержки позволяют предприятиям расширять ассортимент диетической и специализированной молочной продукции, повышая уровень продовольственной безопасности региона и качество жизни островитян.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости экономики Сахалина и Курил
Это читают
16:29 28 Июня В южно-сахалинской полиции сменился начальник
13:09 28 Июня На Сахалине исчезла девушка, которая уехала с компанией на квадроциклах
14:09 29 Июня Велосипедист в Южно-Сахалинске обокрал спавшую в машине женщину
16:26 28 Июня Пьяный юноша, автоледи на «красный» и погибший мотоциклист: ДТП на Сахалине за выходные
16:00 9 Июня Автобусные маршруты Южно-Сахалинска опять будут переоценивать
14:19 10 Июня Жителей Южно-Сахалинска 12 июня ждет большая праздничная программа: полный список мероприятий
15:57 10 Июня В Сахалинской области министр спорта переходит на работу с инвестициями
18:49 10 Июня Вокруг экс-журналиста ТИА «Острова» на Сахалине разгорелся крупный медиаскандал
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы соблюдаете масочный режим?