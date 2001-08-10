В июне погрузка на железной дороге в Сахалинской области увеличилась в два раза

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На станциях Дальневосточной железной дороги в Сахалинской области в июне 2021 года погружено 124,9 тыс. тонн различных грузов, что в два раза больше, чем в июне прошлого года, рассказали ТИА "Острова" в служба корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги.

Погрузка за шесть месяцев текущего года составила 622,2 тыс. тонн (-6,2% к аналогичному периоду 2020 года).

Со станций в Сахалинской области в январе-июне отправлено:

- каменного угля – 573,5 тыс. тонн (-8,7% к январю-июню 2020 года);

- лом черных металлов – 6,3 тыс. тонн (рост в 5 раз);

- машины, станки, двигатели – 2,6 тыс. тонн (за аналогичный период прошлого года погрузка практически не осуществлялась);

- нефти и нефтепродуктов – 21,1 тыс. тонн (-14,5%);

- строительные грузы – 11,8 тыс. тонн (рост в 7 раз);

- остальные и сборные грузы – 1,7 тыс. тонн (+15,3%).