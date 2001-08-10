В июне погрузка на железной дороге в Сахалинской области увеличилась в два раза
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На станциях Дальневосточной железной дороги в Сахалинской области в июне 2021 года погружено 124,9 тыс. тонн различных грузов, что в два раза больше, чем в июне прошлого года, рассказали ТИА "Острова" в служба корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги.
Погрузка за шесть месяцев текущего года составила 622,2 тыс. тонн (-6,2% к аналогичному периоду 2020 года).
Со станций в Сахалинской области в январе-июне отправлено:
- каменного угля – 573,5 тыс. тонн (-8,7% к январю-июню 2020 года);
- лом черных металлов – 6,3 тыс. тонн (рост в 5 раз);
- машины, станки, двигатели – 2,6 тыс. тонн (за аналогичный период прошлого года погрузка практически не осуществлялась);
- нефти и нефтепродуктов – 21,1 тыс. тонн (-14,5%);
- строительные грузы – 11,8 тыс. тонн (рост в 7 раз);
- остальные и сборные грузы – 1,7 тыс. тонн (+15,3%).
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости экономики Сахалина и Курил
Это читают
10:27 Сегодня Лучших выпускников наградили в Южно-Сахалинске
09:23 Сегодня В Поронайске наградили золотых медалистов
11:01 Сегодня Сахалинцев зовут на день рождения тигра Амура
11:45 Сегодня Островитянам предлагают определить "Сахалинские надежды"
17:21 1 Июля Около половины опрошенных мужчин в мэрии Южно-Сахалинска пьют через день
14:07 1 Июля Углегорский подросток пошёл искать маму, а дошёл до уголовного дела
- 16:51 1 Июля Директора техникума на Сахалине обвинили в незаконной выдаче дипломов
16:55 2 Июля Вандалы снова испортили сквер Пограничников в Южно-Сахалинске
16:00 9 Июня Автобусные маршруты Южно-Сахалинска опять будут переоценивать
14:19 10 Июня Жителей Южно-Сахалинска 12 июня ждет большая праздничная программа: полный список мероприятий
15:57 10 Июня В Сахалинской области министр спорта переходит на работу с инвестициями
18:49 10 Июня Вокруг экс-журналиста ТИА «Острова» на Сахалине разгорелся крупный медиаскандал
Выбор редакции
- 13:02 Сегодня Сахалинцам предлагают написать письмо Достоевкому
- 13:43 Вчера "Горный воздух" зовет 10 июля жителей и гостей Южно-Сахалинска на семейный вечер
- 11:07 Вчера Анивский район приглашает гостей отметить День семьи, любви и верности
- 12:23 5 Июля Сахалинский театр кукол завершил юбилейный театральный сезон
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы соблюдаете масочный режим?