На Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Хозяйство Буряковых расположено в Тымовском районе в селе Красная Тымь. Сельским хозяйством Алексей и его супруга занимаются с 20 лет. Семья аграриев ежегодно пользуется субсидиями на возмещение части затрат по содержанию КРС, получает субсидии на производство молока, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве экономического развития.

– В сельское хозяйство мы с супругой пришли, можно сказать, с юности. Почему решили заняться аграрным трудом? Потому, что хотелось потреблять продукцию натуральную, качественную, своего производства. Изначально взяли двух поросят и одну телочку. Дальше развиваться не планировали, но потом поняли, что пить качественное молоко и есть качественные продукты не одни мы хотим, но еще и другие люди: соседи, односельчане. И решили приобрести еще одну корову. С этого все началось. Корову доили одну, вторую – и сельское хозяйство нас затянуло, – рассказывает глава КФХ из Тымовского района Алексей Буряков.

На сегодняшний день стадо семьи Буряковых насчитывает около 50 голов КРС. На территории хозяйства находится летняя ферма и площадь для выгула стада. Постепенное увеличение поголовья скота способствовало расширению земельного ресурса. Корма для животных аграрии заготавливают самостоятельно при помощи своей сельскохозяйственной техники.

Технику глава КФХ приобрел благодаря господдержке – трактор с фронтальным погрузчиком и автомобиль отечественного производства для транспортировки молока. Дополнительно на полученные от субсидий средства были куплены пастеризатор с функцией охлаждения молока и три тележки для закваски. Сейчас молоко реализуется населению, часть остается для собственного потребления, а излишки отдают на переработку на молокозавод.

Создать кооператив «Тымовская долинка» Алексея Бурякова вдохновили в региональном Центре компетенций сельхозкооперации. В следующем году семья фермеров планирует участвовать в конкурсном отборе на предоставление гранта «Семейная ферма». Помощь в этом вопросе аграриям окажут специалисты Центра развития сельхозкооперации.

– Благодаря нацпроекту многие фермеры развивают материально-техническую базу, наращивают производство, улучшают условия труда. На сегодняшний день есть целая система поддержки сельхозтоварпроизводителей. Например, в региональном Центре компетенций сельхозкооперации мы оказываем комплексную методологическую помощь и бесплатные консультации аграриям по вопросам ведения хозяйств, – рассказала руководитель Центра развития сельхозкооперации Татьяна Бутакова.

Региональный Центр компетенции сельхозкооперации создан при поддержке Правительства Сахалинской области на базе Сахалинского Фонда развития предпринимательства. Здесь владельцам хозяйств оказывают бесплатные консультации и помощь в оформлении заявок на получение грантов. Подробнее об услугах можно узнать на сайте selkhozcentr65.ru и по номеру 8 800 222 0123 (доб. 4).