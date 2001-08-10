Южносахалинцы провели в театре «Ночь искусств»

Сахалинский Чехов-центр принял участие во всероссийской акции «Ночь искусств». Он приготовил для зрителей показ двух премьер этого театрального сезона: в Черном зале сыграли «Экстремалов» (режиссер Петр Шерешевский), а в автобусе был показан иммерсивный спектакль «Вторник - короткий день» (режиссер Александр Созонов), передает ТИА "Острова" со ссылкой на учреждение.

Сахалинцы также отправились в увлекательное ночное путешествие по театральному закулисью. Экскурсия для взрослых, которую провели руководители главной островной сцены - директор Татьяна Корнеева и худрук Александр Агеев, становится доброй традицией Чехов-центра.

Гостем Чехов-центра стала руководитель литературно-драматургической части Хабаровского театра юного зрителя, театровед Анна Шавгарова, которая поблагодарила организаторов за подаренные эмоции. «Для меня эта ночь началась со спектакля «Экстремалы». Замечательный материал выбран для постановки, современная немецкая драматургия. Очень интересно решена сценография в пространстве малой сцены. По-театральному. Недаром ведь история начинается с макета, нам подсказывают, что все, что происходит - театральная игра, - поделилась впечатлениями Анна Владимировна. - Затем мы отправились на экскурсию. Я бывала на многих экскурсиях в театрах, но очень ценным мне показалось, что здесь ее проводят первые лица, ведь кто, как не они должны разговаривать со зрителем и знать ответ на любой вопрос. Спасибо Чехов-центру за эту «Ночь искусств».

Путешествие по театральному закулисью продлилось несколько часов и, несмотря на усталость, все участники остались довольны. «Честно говоря, когда записывался, не ожидал, что будет так насыщенно и интересно, - признался сахалинский театрал Иван Шевцов. - Понравился интерактив: когда ты ходишь по сцене, вращается поворотный круг, запускают дым-машины, играет музыка, загорается свет, звучат аплодисменты, - это все очень здорово! Как сказал наш экскурсовод - худрук театра Александр Агеев, - спектакль, как айсберг. Зрители видят только десять процентов - законченную оформленную картинку, а за всем этим стоит феноменальный пласт работы всего театра. Это дорого стоит! Особенно, когда ты понимаешь, что это не сухой математический механизм, а большая творческая работа, где много разных видений, пониманий, подходов. И это все связывается во что-то единое, органичное, целое, - это очень круто!».