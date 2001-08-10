Массовыми гуляниями отметили День народного единства на Сахалине и Курилах

Массовыми гуляниями встретили День народного единства на Сахалине и Курилах. В Южно-Сахалинске праздничные мероприятия начались с шествия с Казанской иконой Божьей Матери, которая является символом праздника. Жители и гости областного центра вместе с представителями Южно-Сахалинской и Курильской епархии, братства Александра Невского прошли от Воскресенского собора до площади перед Домом правительства.

С государственным праздником сахалинцев и курильчан поздравил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

– Когда мы едины, то нам все по плечу! Мы должны помнить об этом, дорожить чувством общности, понимать, что только вместе сможем изменить к лучшему жизнь в России, и, конечно, в Сахалинской области. Это уже происходит. На протяжении многих десятилетий в нашем регионе дружно живут люди разных национальностей и религиозных убеждений. Вместе мы продолжим развивать наш регион, решать волнующие людей вопросы. Уверен, что сообща справимся со всеми задачами, – отметил глава региона.

Как сообщили ТИА "Острова" в областном правительстве, накануне благодарственными письмами губернатора Сахалинской области были отмечены люди, которые своей деятельностью и активной жизненной позицией способствуют сохранению народных традиций, формированию у многонационального населения области межнационального согласия, особой духовно-нравственной атмосферы. Среди них – член ветеранской общественной организации «Даманцы» Валерий Иванов, преподаватель-организатор средней общеобразовательной школы села Сокол городского округа «Долинский» Дмитрий Малхасян, мастер по художественной обработке дерева и столярному ремеслу, победитель региональных и всероссийских конкурсов ремёсел в номинации «Народный мастер» Виктор Мещеряков и председатель Совета сахалинской региональной общественной организации «Землячество Бурятии Байкал», доцент и педагог Сахалинского государственного университета, кандидат биологических наук Ольга Цырендоржиева.

Владимир О пришел на праздник вместе со своей пятилетней дочкой Вероникой. Отец и дочь специально на праздник надели национальные костюмы.

– Сегодня замечательный день. Погода вместе с нами радуется нашему единству. На Сахалине живет много народов и наша сила – в дружбе, - отметил Владимир О.

По окончании митинга состоялся праздничный концерт с исполнением танцев народов, живущих в Сахалинской области. Завершился он русскими хороводными танцами, организовать которые помогли воспитанники детской школы искусств «Этнос».

Концерты, массовые акции и спортивные мероприятия проходят во всех районах области.

Активно сахалинцы и курильчане участвовали во флешмобе «Уникальность в идентичности», который развернулся ко Дню народного единства в социальных сетях. Жители области фотографировались в национальных костюмах, или в одежде с элементами традиционных фасонов и паттернов островного региона или публиковали снимки в социальных сетях с хештегами: #россия#мыедины#нхп#наименованиесубъектарф#наименованиепромысла.