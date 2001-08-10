Углегорские партийцы приняли участие в организации

Углегорский муниципальный краеведческий музей присоединился к "Ночи искусств" – всероссийской ежегодной культурно-образовательной акции, объединяющей разные виды творчества. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное отдленеие партии "ЕР". В этом году она прошла под девизом «Искусство объединяет». Основанная на синтезе искусств, акция стала финальным и объединяющим аккордом серии таких мероприятий, как «Ночь в музее», «Ночь в театре», «Библионочь», «Ночь музыки». Ее цель - предоставить всем желающим свободный доступ в музеи, театры, библиотеки и познакомить с культурным богатством своей страны, отметила директор музея, председатель фракции «Единая Россия» в собрании округа Татьяна Козлова.

По инициативе Углегорского местного отделения партии «Единая Россия» был организован вечер русского романса. Ночных посетителей музея музыкальными талантами порадовали Елена Зинченко, Михаил Дегтярев и Николай Еремич. Для любителей селфи была организована фотозона «Люди искусства», где углегорцы могли «примерить на себя» различные творческие профессии.

Ко Дню народного единства в рамках "Ночи искусств" в музее был оформлен тематический стенд «Единая Россия - единая страна», на котором была представлена информация о людях, занимавших выборные и руководящие должности на территории Углегорского района, затем Углегорского городского округа, в том числе и от партии «Единая Россия», рассказала исполнительный секретарь местного отделения партии Анжелика Куканова.