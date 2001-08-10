Сахалинский «Русский терем» взял гран-при международного конкурса
Девятый международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества «Золото Балтики» завершился в Калининграде. Островной коллектив участвовал в двух направлениях — вокальное искусство и хореография. Помимо них, за победу в конкурсе сражались народные коллективы из регионов России, а также Эстонии, Белоруссии и Литвы, передает ТИА "Острова" со ссылкой на мэрию Южно-Сахалинска.
Конкурс проходил с 31 октября по 2 ноября. Сахалинскую делегацию представляло 10 человек. В репертуаре островных народников были различные песни и танцы. Танцевальная группа «Синтез» ансамбля выступили в номинации «Эстрадный танец» с номером «Черный ворон». Впервые в полном составе «Русский терем» участвовал в номинации «Народный вокал» с композицией «Ой, на горке калина». Кроме того, несколько произведений вокалисты спели а капелла.
- Конкурс получился очень сильным по исполнительскому уровню. Соревноваться с коллективами центральных городов и областей России, а также участниками из соседних стран было очень непросто. На круглом столе жюри отметило яркость и самобытность выбранного нами направления, профессионализм каждого артиста в отдельности и в ансамбле, прекрасный выбор репертуара и конечно же, радующие глаз концертные костюмы. Также большое впечатление на жюри произвели вокальные аранжировки «Русского терема», - поделился впечатлениями директор ансамбля современной народной песни «Русский терем» Андрей Мельниченко.
Кроме гран-при, «Русский терем» отметился в танцевальном направлении, где танцевальная группа «Синтез» завоевала первое место. Также балетмейстер коллектива Ян Сучков получил специальный диплом «Лучший преподаватель». Еще один приятный подарок позволит выступить в городе Уфе в апреле 2020 года — ансамбль получил специальное приглашение, где представит новые концертные номера.
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