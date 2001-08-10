Косплей-вечер прошел в Южно-Сахалинске
Сахалинское косплей движение при поддержке областного центра народного творчества провели мероприятие, посвященное искусству перевоплощения. В минувшее воскресенье, 3 ноября, любители, профессионалы и поклонники мира фэнтези знакомились с рисунками в различных техниках и фотоработами экспозиции «На перекрёстке миров», пишет ТИА "Острова" со ссылкой на ОЦНТ.
Торжественная программа началась с приветственного дефиле в костюмах. Если во время маскарада нужно переодеться в другого человека, то в косплее важен уровень слияния с персонажем. Мало выглядеть похоже, нужно говорить тоном героя, копировать его манеру речи, выражение лица, употреблять те же слова и фразы, реагировать схожим образом - косплеер должен чувствовать своего персонажа изнутри. Существует огромное количество исторических героев или образов из книг, фильмов, аниме, игр среди которых выбирается свой любимчик.
В этот вечер собравшиеся познакомились с интерпретацией: Пеннивайза, Барона Субботы, Хуманизацией Покемона, Японской школьницы, Джека Воробья, Джека Фроста или Ледяного Джека, ориджинал Эльфийки, Лиса из «Зверополис», Мэйбл из «Гравити Фолз» и многими другими. После участники объединились для танца «Перекрёстка», который символизировал открытие локаций.
Для гостей было предложено: квест от Остапа Бендера - «12 стульев» (Команда 99%); крафт маски, создание памятного значка (Творческое молодежное объединение «Белые Тигры») и аквагрим (Легенченко Татьяна, Ольга Коробка, Елизавета Калабина); примерить костюм и сфотографироваться у селфи-зеркала с Царицей. Также каждый желающий мог выучить легкий в исполнении реконструированный средневековый танец (Клуб сюжетно-ролевого моделирования «Аякс») и уже с готовым образом присоединиться к выступающим.
Все время на площадке Центра работала фотозона, где Дмитрий Диденко проводил обучение с пояснением, как лучше отобразить характер задорного, эксцентричного, злого или нежного персонажа. Все фотографии будут доступны на сайте областного центра народного творчества.
Не обошлось в это вечер и без поединка. Три рыцаря из сахалинского клуба исторического фехтования сражались за звание самого искусного бойца, поразив присутствующих мастерством владения меча. В завершении вечера были награждены самые сообразительные и активные участники квеста от Остапа, а световое-шоу в исполнении Виктора Руднева стало заключительной концертной точкой.
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