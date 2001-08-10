Сахалинцев приглашают на Дальневосточный фестиваль музыки
XVII фестиваль музыки имени Дмитрия Донского состоится на Сахалине 8 ноября. Его проводят ежегодно в память о лидере островного рок-движения, барабанщика группы «Dethonator», трагически погибшего в авиакатастрофе на Камчатке в составе команды губернатора Сахалинской области Игоря Фархутдинова в августе 2003 года.
Перед островитянами выступят группы «С.Т.О.Л.», «Инау», «Aniwa», «Autopsy night», «Blackness». А «Dethonator» отметит свое 30-летие. Начало в 19:00.
- Фестиваль является одним из самых значимых и старейших мероприятий Сахалинской области и Дальнего Востока, собирает музыкальные коллективы, исполняющие авторскую музыку, реализующие свои творческие идеи. Этот фестиваль стал, безусловно, культурным событием в жизни сахалинского рок-движения, как одного из течений островной субкультуры, - отмечают организаторы.
Мероприятие пройдет при поддержке регионального агентства по делам молодежи, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на ведомство.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
14:40 30 Октября Южносахалинцев зовут на концерт ко Дню народного единства
15:30 30 Октября Жителей сахалинских районов онлайн будут консультировать врачи из областного центра
- 16:00 30 Октября Десять суток придется провести за решеткой алиментщику из Тымовского района
14:00 31 Октября Островитян приглашают на празднование Дня народного единства
09:40 7 Октября Жителей Южно-Сахалинска приглашают на фотокросс
13:00 10 Октября Об экспедиции в Антарктиду расскажут сахалинцам
- 09:00 17 Октября Сахалинцам расскажут о способах путешествия по Монголии
- 14:00 21 Октября Сахалинцев приглашают на "Ночь искусств - 2019"
Выбор редакции
- 22:06 9 Сентября Добавить ценности: на ВЭФ-2019 обсудили систему цепочек добавленной стоимости
- 20:51 5 Сентября В экологической акции в Южно-Курильске приняли участие десятки людей
- 18:27 15 Июля Врио губернатора Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетил Кунашир
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
Мои острова - моё будущее
20:46 1 Ноября Главный редактор радио АСТВ Алёна Баринова: Радио делает жителей островов ближе друг к другу
20:52 28 Октября Вокалистка Елена Акшенцева: Можно жить на Сахалине и продвигать свое творчество
15:20 23 Октября Инструктор аэродинамического комплекса Илья Обломов: На Сахалине единственная стационарная аэротруба на ДВ
18:08 18 Октября Председатель «Поискового движения России» на Сахалине Артем Бандура: Хотим работать, пока не будет захоронен последний солдат
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Вы рады возвращению "Аэрофлота" на Сахалин?