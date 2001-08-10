Сахалинцев приглашают на Дальневосточный фестиваль музыки

XVII фестиваль музыки имени Дмитрия Донского состоится на Сахалине 8 ноября. Его проводят ежегодно в память о лидере островного рок-движения, барабанщика группы «Dethonator», трагически погибшего в авиакатастрофе на Камчатке в составе команды губернатора Сахалинской области Игоря Фархутдинова в августе 2003 года.

Перед островитянами выступят группы «С.Т.О.Л.», «Инау», «Aniwa», «Autopsy night», «Blackness». А «Dethonator» отметит свое 30-летие. Начало в 19:00.

- Фестиваль является одним из самых значимых и старейших мероприятий Сахалинской области и Дальнего Востока, собирает музыкальные коллективы, исполняющие авторскую музыку, реализующие свои творческие идеи. Этот фестиваль стал, безусловно, культурным событием в жизни сахалинского рок-движения, как одного из течений островной субкультуры, - отмечают организаторы.

Мероприятие пройдет при поддержке регионального агентства по делам молодежи, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на ведомство.