Сахалинские школьники примут участие в «Игре классиков»

Сахалинский Чехов-центр предложил школьникам стать полноправными участниками своей будущей постановки. Сейчас вовсю идет работа над новым иммерсивным спектаклем под названием «Игра в классиков». Проект литературного квеста реализуется благодаря гранту правительства Сахалинской области профессиональным театрам, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу Чехов-центра.

Спектакль начинается как обычный урок – класс, доска, монотонная речь учителя. Но что-то пошло не так и зрители-ученики должны покинуть класс, чтобы отправиться в опасное, захватывающее путешествие по вечерней школе и встретиться с писателями и героями их произведений лицом к лицу. Школьники станут участниками всем знакомых сюжетов русской литературы: превратятся в защитников Севастополя («Севастопольские рассказы»); вместе с Татьяной Лариной побывают на балу («Евгений Онегин»); вспомнят способы борьбы с нечистой силой («Вий»). Писатели поделятся своими детскими травмами и секретами вдохновения.

Над спектаклем-экспериментом работает профессиональная команда во главе с московским режиссером Александром Созоновым, известным островному зрителю по постановкам «Метод Гренхольма», «Гроза» и «Вторник короткий день». Он признается, что этот проект для него - спектакль мечты, идея которого ждала реализации 5 лет:

«Мы хотим показать, что урок литературы - не скучное занятие; классические произведения - не что-то чужое и далекое, что классика - классная вещь, которую подросток начинает понимать, когда подключается. Мы пробуем создать новый способ коммуникации между учителями, учениками и классиками. Это приключение, которое происходит внутри школы, внутри каждого участника, внутри литературного дискурса на страницах произведения, в голове вдохновленного писателя».

Место первого показа спектакля уже определено - гимназия № 1. В дни школьных каникул постановочная команда «Игры в классиков» провела серию совместных тренингов со старшеклассниками гимназии и артистами театра. В роли театрального педагога выступила продюсер Мария Крупник. Пьеса для будущего спектакля была написана специально для Чехов-центра драматургом Юлией Поспеловой с участием сахалинских школьников. Материалом для пьесы послужили произведения классической литературы, биографии писателей, истории созданий великих произведений, а также личные высказывания, переживания и идеи подростков. Художником постановки выступила Алина Алимова.

«Самое важное в этой истории, что спектакль можно будет сыграть в любых населенных пунктах, где театра нет, а есть дома культуры или школы. Можно сказать, что Чехов-центр начинает культурную экспансию, куда еще не ступала нога репертуарного театра», - уверен режиссер Александр Созонов.

Премьерный показ назначен на 13 ноября.