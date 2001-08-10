Островитян приглашают на выставку «Владивостокская крепость. Групповой портрет»
Открытие выставки «Владивостокская крепость. Групповой портрет» состоялось в мультимедийном комплексе «Россия – моя история». Передвижную экспозицию организовали представители Государственного музея-заповедника «Владивостокская крепость» совместно с сотрудниками Приморского музея имени Владимира Арсеньева.
Как ТИА "Острова" рассказали в мультимедийном комплексе, Южно-Сахалинск стал первым городом в туре проекта. Увидеть выставку приморцев могут все желающие, главное – успеть, ведь задержится она в стенах сахалинского музея всего на 10 дней.
Экспозиция знакомит жителей и гостей российских регионов с историей создания крепости, рассказывает о ее роли в освоении и укреплении территории Дальнего Востока. Зрителям представлены копии фотографий, чертежей, документов, рисунков, карт и плакатов, которые дают представление о масштабах и назначении уникального фортификационного комплекса. Однако в первую очередь речь идет о людях, которые строили эти объекты, продумывали план обороны, разрабатывали и воплощали в жизнь проекты крепостных сооружений.
По словам куратора выставки, заместителя директора по научной работе Приморского музея имени Арсеньева Анжелики Петрук, – «взяв за основу две групповые фотографии, мы решили рассказать истории запечатленных на них персонажей – людей, достойно проживших большую часть жизни во Владивостоке и вспоминавших эти годы как лучшее время в своей судьбе».
После 17 ноября музейный проект отправится в «вояж». До конца зимы его смогут увидеть в Находке, Петропавловске-Камчатском, а также в международном аэропорту Владивосток. А пока его могут посетить все желающие, вход свободный.
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