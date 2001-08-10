Фестиваль рок-музыки имени Дмитрия Донского прошел в Южно-Сахалинске
Фестиваль музыки имени Дмитрия Донского состоялся в 17-й раз в Южно-Сахалинске. Его проводят ежегодно в память о лидере островного рок-движения, барабанщика группы Dethonator. Он погиб в авиакатастрофе на Камчатке в составе команды губернатора Игоря Фархутдинова в 2003 году, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на региональное агентство по делам молодежи.
«Дмитрий Донской был основателем коллектива Dethonator. Мы начали играть в 1979 году. Потом вместе с ним вели социально-рокенрольную деятельность, пытались продвигать рок на Дальнем Востоке. Получили неплохую известность, подняли уровень сахалинской сцены», — рассказал организатор фестиваля Александр Шальнов.
Как сообщает пресс-служба агентства по делам молодежи Сахалинской области, в этом году мероприятие посвятили 30-летию группы Dethonator. Ее участники до сих пор создают авторскую музыку на Сахалине.
Специально к празднованию круглой даты на остров приехал один из основателей группы – бас-гитарист Александр Шалимов, который несколько лет назад уехал из региона. На фестивале выступили и другие сахалинские группы: «С.Т.О.Л.», «ИНАУ», Aniwa, Autopsynight, Blackness.
«Фестиваль стал культурным событием в жизни сахалинского рок-движения, как одного из течений островной субкультуры. 16 лет уже прошло с ухода Дмитрия Донского, однако его дело продолжается до сих пор. Мы надеемся, что благодаря группе «Dethonator» будут появляться новые коллективы, исполняющие авторскую музыку», — отметил представитель агентства по делам молодежи Александр Гаранин.
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