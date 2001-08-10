«Мечта» из Южно-Сахалинска успешно выступила в Москве

С победой с десятого юбилейного фестиваля-конкурса «Мировые таланты» вернулся из Москвы коллектив «Анимэ» южно-сахалинского хореографического центра «Мечта». Мероприятие проводится под эгидой Союза кинематографистов России ежегодно и собирает более 1000 участников. В этом году в конкурсе приняло участие 47 коллективов, в том числе из Китая и Белоруссии, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на мэрию областного центра.

Хореографический ансамбль «Анимэ» из Южно-Сахалинска представил на суд жюри две композиции: «Огни Бродвея» и «Мечта», которые нашли свое воплощение средствами современной хореографии. Жюри, в состав которого входили видные деятели искусств России, в частности, доцент Российской академии музыки им. Гнессиных, солист Большого театра Леонид Бомштейн, кандидат искусствоведения, преподаватель Московской государственной академии хореографии Оксана Карнович, член-корреспондент Российской академии художеств Мария Переяславец, высоко оценили образное решение номеров и костюмы сахалинских танцовщиц.

- Для наших воспитанниц этот конкурс стал большим испытанием, конкуренция действительно сильнейшая, но девочки благодаря высокому уровню исполнительского мастерства достойно представили регион на столичной сцене, став лауреатами 1 степени в номинации «Танцевальное творчество», - рассказал директор хореографического центра «Мечта» Павел Колпаков. - Мы всегда стараемся создавать условия для развития наших танцоров, организовывать выезды на подобные конкурсы. Только так, в атмосфере состязания и творчества, перенимая опыт у других участников, вдохновляясь общением с ведущими экспертами танцевального мира, девочки смогут достичь новых высот и успехов.

И задел для этого уже есть - центр «Мечта» получил приглашение на следующий конкурс в Москве.

Помимо конкурсных испытаний, которые длились в течение трех дней, юные артисты поучаствовали в мастер-классах, посетили парки Москвы, посетили экспозиции Третьяковской галереи, Оружейной палаты Московского Кремля и мюзикл в московском театре оперетты.