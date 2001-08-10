«Мечта» из Южно-Сахалинска успешно выступила в Москве
С победой с десятого юбилейного фестиваля-конкурса «Мировые таланты» вернулся из Москвы коллектив «Анимэ» южно-сахалинского хореографического центра «Мечта». Мероприятие проводится под эгидой Союза кинематографистов России ежегодно и собирает более 1000 участников. В этом году в конкурсе приняло участие 47 коллективов, в том числе из Китая и Белоруссии, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на мэрию областного центра.
Хореографический ансамбль «Анимэ» из Южно-Сахалинска представил на суд жюри две композиции: «Огни Бродвея» и «Мечта», которые нашли свое воплощение средствами современной хореографии. Жюри, в состав которого входили видные деятели искусств России, в частности, доцент Российской академии музыки им. Гнессиных, солист Большого театра Леонид Бомштейн, кандидат искусствоведения, преподаватель Московской государственной академии хореографии Оксана Карнович, член-корреспондент Российской академии художеств Мария Переяславец, высоко оценили образное решение номеров и костюмы сахалинских танцовщиц.
- Для наших воспитанниц этот конкурс стал большим испытанием, конкуренция действительно сильнейшая, но девочки благодаря высокому уровню исполнительского мастерства достойно представили регион на столичной сцене, став лауреатами 1 степени в номинации «Танцевальное творчество», - рассказал директор хореографического центра «Мечта» Павел Колпаков. - Мы всегда стараемся создавать условия для развития наших танцоров, организовывать выезды на подобные конкурсы. Только так, в атмосфере состязания и творчества, перенимая опыт у других участников, вдохновляясь общением с ведущими экспертами танцевального мира, девочки смогут достичь новых высот и успехов.
И задел для этого уже есть - центр «Мечта» получил приглашение на следующий конкурс в Москве.
Помимо конкурсных испытаний, которые длились в течение трех дней, юные артисты поучаствовали в мастер-классах, посетили парки Москвы, посетили экспозиции Третьяковской галереи, Оружейной палаты Московского Кремля и мюзикл в московском театре оперетты.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
14:30 5 Ноября Сахалинский «Русский терем» взял гран-при международного конкурса
13:00 5 Ноября Областной слёт объединил более 70 «серебряных волонтеров» в медицине
- 16:05 5 Ноября Южносахалинцам расскажут, как менялись названия улиц города
- 13:30 5 Ноября Распоряжение о соцсетях вступило в силу в Сахалинской области
- 09:00 17 Октября Сахалинцам расскажут о способах путешествия по Монголии
- 14:00 21 Октября Сахалинцев приглашают на "Ночь искусств - 2019"
18:00 25 Октября Сахалинцам покажут уникальные книжные знаки
14:35 29 Октября Фестиваль русских народных праздников пройдет в Южно-Сахалинске
Выбор редакции
- 22:06 9 Сентября Добавить ценности: на ВЭФ-2019 обсудили систему цепочек добавленной стоимости
- 20:51 5 Сентября В экологической акции в Южно-Курильске приняли участие десятки людей
- 18:27 15 Июля Врио губернатора Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетил Кунашир
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
Мои острова - моё будущее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
20:46 1 Ноября Главный редактор радио АСТВ Алёна Баринова: Радио делает жителей островов ближе друг к другу
20:52 28 Октября Вокалистка Елена Акшенцева: Можно жить на Сахалине и продвигать свое творчество
15:20 23 Октября Инструктор аэродинамического комплекса Илья Обломов: На Сахалине единственная стационарная аэротруба на ДВ
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Вы рады возвращению "Аэрофлота" на Сахалин?