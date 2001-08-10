Больше 150 участников соберет «ART-ОстроVа» на Сахалине

Первый дальневосточный окружной молодежный творческий фестиваль «ART-ОстроVа» состоится на Сахалине. Его посвятят Году театра, который сейчас проходит в России, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального агентства по делм молодежи.

Фестиваль соберет исполнителей и творческие коллективы молодежных театров из Благовещенска, Хабаровска, Невельска, Углегорска, Холмска, Южно-Сахалинска, Долинска, Томари, Смирных. Всего на заочный этап конкурса было подано более 150 заявок, к очному участию допущены около 100.

Участники фестиваля выступят в номинациях «Театр малых форм», «Пластический спектакль», «Драматический спектакль», «Эстрадная миниатюра», «Художественное слово». На сцену выйдут артисты от 14 до 35 лет.

- Мы впервые проведём это мероприятие на Сахалине. Оно состоится под девизом «Красота в сердце смотрящего», это значит, что каждый человек может реализовать свою любую фантазию и воплотить любую идею на сцене. И потом театр - это всегда красиво. Ждем зрителей, вход на все площадки свободный, - поделился организатор фестиваля Александр Гаранин.

Церемония открытия состоится 20 ноября 10:30 в конгресс-холле «Столица». Изюминкой открытия станет шоу-программа Сахалинского колледжа искусств «В поисках островов счастья», которую впервые показали на Восточном экономическом форуме. После церемонии открытия начнут работу конкурсные площадки в конгресс-холле «Столица» и ДК «Родина».