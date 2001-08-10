Островитянам расскажут, за что на Николая Васильевича обиделись поляки
Музей книги Чехова приглашает всех желающих 14 ноября в 17:00 на лекцию «Тарас Бульба. Героическая песнь Гоголя».
Как ТИА "Острова" сообщили в учреждении, в ней расскажут об одном из самых неоднозначных произведений в школьной программе, так как повесть до сих пор у многих критиков и исследователей вызывает спорную оценку. Из лекции посетители узнают, за что на Николая Васильевича обиделись поляки, и по какой причине его до сих пор обвиняют в антисемитизме, почему писателя в его героическом эпосе можно сравнить с античным Гомером. Кроме того, сахалинцы смогут постетить выставку «Мистический путь Николая Гоголя», на которой будет представлено уникальное издание «Тарас Бульба» 1897 года с оригинальными иллюстрациями, виньетками и заставками.
Отметим, с 14 ноября стартует цикл лекций, посвящённый жизни и творчеству Гоголя:
– «Тарас Бульба. Эпическая повесть Гоголя» (28 ноября и 2 февраля в 17:00);
– «Мифы о Гоголе» (5, 12 декабря и 23 января в 17:00);
– «Украденный месяц Гоголя» (19 и 26 декабря в 17:00, 7 и 16 января в 17:00);
– «Чехов и Гоголь» (21 ноября, 9 января, 1 февраля в 17:00).
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