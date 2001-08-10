Островитян научат актерскому мастерству
Театрально-образовательная лаборатория «КОЛLABОРАЦИЯ» проходит в эти дни в областном народном центре народного творчества. Она ориентирована на обучение островитян, любительски занимающихся театральным искусством, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу ОЦНТ.
В первый день открытия состоялся показ домашних работ, от импровизации до заготовок после которого более 80 участников были расформированы в творческие группы: актерское искусство, сценическая речь, пластический (физический театр).
Приглашенные специалисты - ведущие деятели культуры и искусства РФ из разных регионов нашей необъятной страны на протяжении всей недели делятся своим мастерством с участниками лаборатории:
- Заведующая кафедрой сценической речи ХГИК, доцент — Москвитина Наталья Владимировна (Хабаровск);
- Старший преподаватель кафедры «Мастерство актера» ЯГТИ, артистка высшей категории ТЮЗ им. В.С. Розова – Торопова Ольга Вадимовна (Ярославль);
- Режиссёр, хореограф, основатель театрального пространства «REZИДЕНЦИЯ», преподаватель детского театрально-танцевального лагеря «PG Camp» — Медведев Сергей Фёдорович (Санкт-Петербург).
Итогом образовательного процесса станет показ/класс-концерт/спектакль в каждом из направлений. Они состоятся 17 ноября с 11:00 до 13:00 в центре народного творчества (пр. Победы, 24). Вход свободный.
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