Островные школьники стали соавторами нового спектакля Чехов-центра
Сахалинский международный театральный центр имени Чехова выпустил необычную премьеру - иммерсивный спектакль «Игра в классиков», который сыграли накануне в гимназии №1 имени Пушкина. Ученики старших классов этого учебного заведения стали не только зрителями, но и полноправными соавторами постановки, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу учреждения.
Над спектаклем-экспериментом трудилась команда во главе с московским режиссером Александром Созоновым. Как признается режиссер, это его давняя мечта создать постановку, которую можно сыграть в любой школе, даже в самом отдаленном городке или деревне Сахалинской области, где у школьников нет никакого шанса попасть в театр. Это стало возможным благодаря гранту Правительства Сахалинской области профессиональным театрам.
Спектакль начинается со скучного урока… Но вдруг он превращается в вечеринку по случаю Чеховских именин, которая проходит в лесу, выросшем посреди школьного коридора. Поворот сюжета, и парни попадают в самое пекло военных действий из «Севастопольских рассказов» Льва Толстого, а девушки - на бал пушкинского «Евгения Онегина». Еще поворот – и уже все вместе ребята, отражают вместе с Гоголем натиск зомби из фантастического сиквела «Мертвые души». Блуждая по школе, у подростков есть шанс побывать на мастер-классе по писательскому мастерству у Тургенева и Маяковского или выслушать о проблемах с родителями и одноклассниками Цветаевой и Лермонтова.
«Подростки - самый сложный, самый взыскательный зритель, чтобы заинтересовать их необходимо приложить максимальные усилия, - считает Александр Созонов. - «Игра в классиков» - спектакль, погружающий старшеклассников в игровую среду, которая меняет информационный контекст школы. Этот спектакль - пример коллаборации между современным искусством и академическим образованием, где научно-познавательный аспект соседствует с актуальной формой квеста, драматический театр переплетен с документальным, а зритель и актер находятся в общем игровом пространстве».
В спектакле приняла участие также учитель русского языка и литературы гимназии Наталья Донцова, которая курировала необычный театральный эксперимент с самого начала: «Для меня это новый опыт. Всегда стараюсь учить детей на своем примере, участвуя в различных конкурсах и проектах. Благодарна Чехов-центру за то, что помог детям в очередной раз показать новые горизонты».
Двухчасовое путешествие закончилось судом над писателями, где подростки выступили в роли присяжных заседателей и вынесли решение, оставлять ли в школьной программе изучение классической русской литературы. Все единогласно проголосовали «за».
«Хочу выразить вам большую благодарность за этот потрясающий спектакль. Для меня работа с театром - огромный опыт, воспоминания о котором еще долгое время будет согревать мое сердце, - поделилась впечатлением десятиклассница Виктория Токарева. - Отдельное спасибо режиссеру Александру Созонову за создание столь захватывающего представления, и каждому актеру за прекрасную игру и отдачу. Ваш проект позволил познакомиться мне со многими талантливыми и интересными людьми, я еще долгое время буду вспоминать дни, проведенные с Чехов-центром».
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
- 09:00 Сегодня Сахалинец нарушил ПДД на триста тысяч рублей
09:30 Сегодня Около 700 вопросов в соцсетях задали губернатору островитяне
- 10:00 Сегодня В аэропорту Южно-Сахалинска задержаны несколько рейсов
10:20 Сегодня Сахалинские волейболисты победили «Гроный-2» в трех партиях
- 18:00 8 Ноября Движение по переезду на улице Украинской в Южно-Сахалинске закроют
- 15:20 8 Ноября Около двухсот юных легкоатлетов соберут соревнования на Сахалине
15:40 8 Ноября Медицинский "десант" высадился в Углегорском районе
- 13:00 8 Ноября ВТБ и ВЭБ.РФ профинансируют строительство перегрузочного комплекса в порту Ванино
- 09:00 17 Октября Сахалинцам расскажут о способах путешествия по Монголии
- 14:00 21 Октября Сахалинцев приглашают на "Ночь искусств - 2019"
18:00 25 Октября Сахалинцам покажут уникальные книжные знаки
14:35 29 Октября Фестиваль русских народных праздников пройдет в Южно-Сахалинске
Выбор редакции
- 22:06 9 Сентября Добавить ценности: на ВЭФ-2019 обсудили систему цепочек добавленной стоимости
- 20:51 5 Сентября В экологической акции в Южно-Курильске приняли участие десятки людей
- 18:27 15 Июля Врио губернатора Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетил Кунашир
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
Мои острова - моё будущее
22:10 Вчера Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
20:46 1 Ноября Главный редактор радио АСТВ Алёна Баринова: Радио делает жителей островов ближе друг к другу
20:52 28 Октября Вокалистка Елена Акшенцева: Можно жить на Сахалине и продвигать свое творчество
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Вы рады возвращению "Аэрофлота" на Сахалин?