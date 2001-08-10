Островные школьники стали соавторами нового спектакля Чехов-центра

Сахалинский международный театральный центр имени Чехова выпустил необычную премьеру - иммерсивный спектакль «Игра в классиков», который сыграли накануне в гимназии №1 имени Пушкина. Ученики старших классов этого учебного заведения стали не только зрителями, но и полноправными соавторами постановки, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Над спектаклем-экспериментом трудилась команда во главе с московским режиссером Александром Созоновым. Как признается режиссер, это его давняя мечта создать постановку, которую можно сыграть в любой школе, даже в самом отдаленном городке или деревне Сахалинской области, где у школьников нет никакого шанса попасть в театр. Это стало возможным благодаря гранту Правительства Сахалинской области профессиональным театрам.

Спектакль начинается со скучного урока… Но вдруг он превращается в вечеринку по случаю Чеховских именин, которая проходит в лесу, выросшем посреди школьного коридора. Поворот сюжета, и парни попадают в самое пекло военных действий из «Севастопольских рассказов» Льва Толстого, а девушки - на бал пушкинского «Евгения Онегина». Еще поворот – и уже все вместе ребята, отражают вместе с Гоголем натиск зомби из фантастического сиквела «Мертвые души». Блуждая по школе, у подростков есть шанс побывать на мастер-классе по писательскому мастерству у Тургенева и Маяковского или выслушать о проблемах с родителями и одноклассниками Цветаевой и Лермонтова.

«Подростки - самый сложный, самый взыскательный зритель, чтобы заинтересовать их необходимо приложить максимальные усилия, - считает Александр Созонов. - «Игра в классиков» - спектакль, погружающий старшеклассников в игровую среду, которая меняет информационный контекст школы. Этот спектакль - пример коллаборации между современным искусством и академическим образованием, где научно-познавательный аспект соседствует с актуальной формой квеста, драматический театр переплетен с документальным, а зритель и актер находятся в общем игровом пространстве».

В спектакле приняла участие также учитель русского языка и литературы гимназии Наталья Донцова, которая курировала необычный театральный эксперимент с самого начала: «Для меня это новый опыт. Всегда стараюсь учить детей на своем примере, участвуя в различных конкурсах и проектах. Благодарна Чехов-центру за то, что помог детям в очередной раз показать новые горизонты».

Двухчасовое путешествие закончилось судом над писателями, где подростки выступили в роли присяжных заседателей и вынесли решение, оставлять ли в школьной программе изучение классической русской литературы. Все единогласно проголосовали «за».

«Хочу выразить вам большую благодарность за этот потрясающий спектакль. Для меня работа с театром - огромный опыт, воспоминания о котором еще долгое время будет согревать мое сердце, - поделилась впечатлением десятиклассница Виктория Токарева. - Отдельное спасибо режиссеру Александру Созонову за создание столь захватывающего представления, и каждому актеру за прекрасную игру и отдачу. Ваш проект позволил познакомиться мне со многими талантливыми и интересными людьми, я еще долгое время буду вспоминать дни, проведенные с Чехов-центром».