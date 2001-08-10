Фестиваль японского кино прошел в Холмске
Фестиваль японского кино состоялся в холмском кинодосуговом центре «Россия» в минувшую субботу. На церемонии открытия присутствовали генеральный консул Японии в Южно-Сахалинске Куно Кадзухиро, глава Холмского района Алексей Летечин, передает ТИА "Острова" со ссылкой на районную администрацию.
Приветствуя гостей, Алексей Летечин отметил, что фестиваль японского кино в Холмске становится традиционным. И это не может не радовать, поскольку жители города получают замечательную возможность познакомиться лучшими кинолентами японских режиссёров, раскрыть новые грани современного искусства Страны восходящего солнца. «Могу быть уверен, что пришедшие на фестиваль зрители, вне зависимости от возраста и социального статуса, получат истинное наслаждение от погружения в самобытный и уникальный мир Японии, знакомства с её духовным богатством», - отметил глава муниципального образования.
Открыл фестиваль полнометражный анимационный кинофильм «Со склонов Кокурико» режиссёра Горо Миядзаки.
Для взрослых ценителей японского кино была показана драма «Никто меня не защитит», выступавшая в номинации на приз японской киноакадемии, получившая приз за лучший дебют на фестивале в Монреале. Помимо этого, лента режиссёра Кимидзуки — официальный выдвиженец Японии на соискании премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
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