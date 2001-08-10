Имена лучших танцоров назвали в Южно-Сахалинске
Финал хореографического направления девятого арт-фестиваля «Заяви о себе» состоялся в областном центре. В субботу, 16 ноября, на сцене городского дома культура «Родина» выступили почти 100 молодых танцоров, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу Центра молодежных инициатив Южно-Сахалинска.
- Каждый арт-фестиваль «Заяви о себе» обязательно преподносит нам новые приятные открытия. Уровень выступления участников, как любителей, так и профессионалов, становится выше, и нашему жюри все сложнее оценивать конкурсантов и выявлять победителей, - отметила исполняющая обязанности директора центра молодежных инициатив Южно-Сахалинска Елена Мочедловская.
В финале свои номера продемонстрировали 24 участника: солисты, коллективы и дуэты. Первыми на сцену вышли любители – представители городских танцевальных школ и начинающие танцоры. Закрывали основную программу профессионалы: творческие коллективы, постоянные участники городских мероприятий, всероссийских и международных конкурсов.
Хип-хоп и брейк-данс, паппинг, вог, фламенко, контемп, национальные танцы - далеко не полный перечень направлений хореографического искусства, которые представили участники фестиваля. Каждый номер – новая история. Ребята делились личными переживаниями и значимыми событиями из своей жизни, перевоплощались в персонажей кино и даже переносили зрителей в другие страны и измерения.
- Я занимаюсь танцами в национальном хореографическом ансамбле «Ангара» 2,5 года. Мой номер называется «Небесная девушка». Это национальный бурятский танец, рассказывающий о красоте молодой девушки, - поделилась одна из самых юных участниц арт-фестиваля, 14-летняя Диана Дорджиева.
В жюри арт-фестиваля вошли приглашенные хореографы Александр Коваленко (Ярославль), Кирилл Захаров (Москва), художественный руководитель дома культуры «Родина» и режиссер-постановщик Артем Хасанов, хореограф и балетмейстер, постановщик театра «Диалог» областной филармонии Анна Вожова, КМС по акробатике, хореограф и балетмейстер Светлана Ершова, а также представители партнеров конкурса. Судейская коллегия оценивала техническую часть исполнения, оригинальность подачи, артистизм и художественное оформление каждого номера.
Перед объявлением итогов конкурса зрители смогли увидеть показательные выступления от победителей вокального арт-фестиваля «Заяви о себе». Кроме того, свое мастерство продемонстрировали члены жюри Александр Коваленко и Кирилл Захаров, а также участник проекта «Танцы на ТНТ» Евгения Чеплыгин.
Лучшими в номинации «Коллективное исполнение» (категория «Любители») стали:
1 место –School Family;
2 место –Electro FM;
3 место – URBAN FM.
В номинации «Коллективное исполнение» (категория «Профессионалы») лучшими были признаны:
1 место – студия «Твой город»;
2 место – студия «Flowmotion»;
3 место – «СИНТЕЗ», танцевальная группа ансамбля современной народной песни «Русский терем».
В номинации «Сольное исполнение» (категория «Любители») первенствовали:
1 место – Екатерина Юревич;
2 место – Иван Кудряшов;
3 место – Максим Пак.
Победители в номинации «Сольное исполнение» (категория «Профессионалы»):
1 место – Эрбол Бердикулов;
2 место – Алина Румянцева;
3 место – Марина Дыскина.
Наивысшие баллы в номинации «Дуэт» (категория «Любители») получили:
1 место – Итиро Каникава и Анастасия Гончарова;
2 место – Анастасия Сухина и Анастасия Борисова;
3 место – Анна Черненко и Влада Булашева.
Приз за самую активную группу поддержки был вручен Эрболу Бердикулову.
Победители и призеры были отмечены дипломами и подарками от партнеров арт-фестиваля.
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