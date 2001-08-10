Имена лучших танцоров назвали в Южно-Сахалинске

Финал хореографического направления девятого арт-фестиваля «Заяви о себе» состоялся в областном центре. В субботу, 16 ноября, на сцене городского дома культура «Родина» выступили почти 100 молодых танцоров, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу Центра молодежных инициатив Южно-Сахалинска.

- Каждый арт-фестиваль «Заяви о себе» обязательно преподносит нам новые приятные открытия. Уровень выступления участников, как любителей, так и профессионалов, становится выше, и нашему жюри все сложнее оценивать конкурсантов и выявлять победителей, - отметила исполняющая обязанности директора центра молодежных инициатив Южно-Сахалинска Елена Мочедловская.

В финале свои номера продемонстрировали 24 участника: солисты, коллективы и дуэты. Первыми на сцену вышли любители – представители городских танцевальных школ и начинающие танцоры. Закрывали основную программу профессионалы: творческие коллективы, постоянные участники городских мероприятий, всероссийских и международных конкурсов.

Хип-хоп и брейк-данс, паппинг, вог, фламенко, контемп, национальные танцы - далеко не полный перечень направлений хореографического искусства, которые представили участники фестиваля. Каждый номер – новая история. Ребята делились личными переживаниями и значимыми событиями из своей жизни, перевоплощались в персонажей кино и даже переносили зрителей в другие страны и измерения.

- Я занимаюсь танцами в национальном хореографическом ансамбле «Ангара» 2,5 года. Мой номер называется «Небесная девушка». Это национальный бурятский танец, рассказывающий о красоте молодой девушки, - поделилась одна из самых юных участниц арт-фестиваля, 14-летняя Диана Дорджиева.

В жюри арт-фестиваля вошли приглашенные хореографы Александр Коваленко (Ярославль), Кирилл Захаров (Москва), художественный руководитель дома культуры «Родина» и режиссер-постановщик Артем Хасанов, хореограф и балетмейстер, постановщик театра «Диалог» областной филармонии Анна Вожова, КМС по акробатике, хореограф и балетмейстер Светлана Ершова, а также представители партнеров конкурса. Судейская коллегия оценивала техническую часть исполнения, оригинальность подачи, артистизм и художественное оформление каждого номера.

Перед объявлением итогов конкурса зрители смогли увидеть показательные выступления от победителей вокального арт-фестиваля «Заяви о себе». Кроме того, свое мастерство продемонстрировали члены жюри Александр Коваленко и Кирилл Захаров, а также участник проекта «Танцы на ТНТ» Евгения Чеплыгин.

Лучшими в номинации «Коллективное исполнение» (категория «Любители») стали:

1 место –School Family;

2 место –Electro FM;

3 место – URBAN FM.

В номинации «Коллективное исполнение» (категория «Профессионалы») лучшими были признаны:

1 место – студия «Твой город»;

2 место – студия «Flowmotion»;

3 место – «СИНТЕЗ», танцевальная группа ансамбля современной народной песни «Русский терем».

В номинации «Сольное исполнение» (категория «Любители») первенствовали:

1 место – Екатерина Юревич;

2 место – Иван Кудряшов;

3 место – Максим Пак.

Победители в номинации «Сольное исполнение» (категория «Профессионалы»):

1 место – Эрбол Бердикулов;

2 место – Алина Румянцева;

3 место – Марина Дыскина.

Наивысшие баллы в номинации «Дуэт» (категория «Любители») получили:

1 место – Итиро Каникава и Анастасия Гончарова;

2 место – Анастасия Сухина и Анастасия Борисова;

3 место – Анна Черненко и Влада Булашева.

Приз за самую активную группу поддержки был вручен Эрболу Бердикулову.

Победители и призеры были отмечены дипломами и подарками от партнеров арт-фестиваля.