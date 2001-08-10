Южносахалинцев зовут на встречу с режиссером Иваном Твердовским
Режиссер Иван Сергеевич Твердовский приедет в Южно-Сахалинск 28 ноября. В ККЗ «Комсомолец» он встретится со зрителями, расскажет о современном состоянии неигрового кино в России, поделится секретами профессии и личными историями о съемках в экстремальных и не очень условиях. Зрители смогут увидеть музыкально-документальную комедию «Велком ту Пирамида». Встреча начнется в 19:00. В 21:00 стартует сеанс еще одного фильма Ивана Твердовского «Прогноз погоды», пишет ТИА "Острова" со ссылкой на Киноосуговое объединение.
Оба фильма, которые режиссер представит на Сахалине, снимались в условиях Крайнего Севера. «Велком ту Пирамида» – фильм про то, как на острове Шпицберген был взят курс на привлечение туристов и наращивание туристического потенциала и что из этого не вышло. «Прогноз погоды» фильм-путешествие. На научно-экспедиционном судне «Михаил Сомов» по Северному морскому пути кинематографисты добрались до острова Врангеля, чтобы рассказать о быте полярников, для которых приход судна – это единственная связь с большой землей. Раз в год «Михаил Сомов» доставляет на метеостанции продовольствие, топливо, оборудование.
Иван Твердовский: «Документальное кино – это образ жизни. Кто может быть режиссёром документального кино? Им может стать любой, кто в состоянии увидеть и показать необычное в том, что другие люди считают обыденным и неинтересным. Документалист – это тот, кто готов ехать на край света, чтобы увидеть северное сияние или закат в пустыне, рассказать о жизни людей, живущих в самых отдалённых уголках мира, поведать о проблемах общества, человека, его радости, боли, одиночестве, передать свои чувства и отношение ко всему, с чем он соприкасается».
Иван Твердовский (старший) – один из самых заслуженных режиссеров и продюсеров неигрового кино в России. Призёр и участник многочисленных отечественных и зарубежных кинофестивалей. Основатель и руководитель студии «Точка зрения». Член Союза кинематографистов РФ, член гильдии кинорежиссёров России, академик Евразийской академии телевидения и радио, член экспертного совета Министерства Культуры РФ.
Вход свободный. Пригласительные будут доступны в кассе ККЗ «Комсомолец» накануне мероприятия.
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