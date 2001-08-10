Российская актриса проведет мастер-класс для участников фестиваль «ART-ОстроVа»
Первый дальневосточный окружной молодежный творческий фестиваль «ART-ОстроVа» состоится на Сахалине. Его посвятят Году театра, который сейчас проходит в России. В четверг, 21 ноября, в рамках программы фестиваля состоится мастер-класс российской актрисы театра и кино Оксаны Исаевой. Девушка закончила ГИТИС и является режиссером, а также руководителем театральной школы INSIDE в Москве, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального агентства по делам молодежи.
Оксана Исаева работала актрисой в театре «Школа современной пьесы» и театре-лаборатории «Futuroom». С 2015 года она занимается театром для самых маленьких (беби-театр). И ведет занятия в мастерских: «КалякиМалявки», «ЮнАРТ», «INSIDE 18+».
Напомним, Фестиваль «ART-ОстроVа» соберет исполнителей и творческие коллективы молодежных театров из Благовещенска, Хабаровска, Невельска, Углегорска, Холмска, Южно-Сахалинска, Долинска, Томари, Смирных. Участники выступят в номинациях «Театр малых форм», «Пластический спектакль», «Драматический спектакль», «Эстрадная миниатюра», «Художественное слово». На сцену выйдут артисты от 14 до 35 лет.
Церемония открытия состоится 20 ноября 10:30 в конгресс-холле «Столица». Изюминкой открытия станет шоу-программа Сахалинского колледжа искусств «В поисках островов счастья», которую впервые показали на Восточном экономическом форуме этого года. После церемонии открытия начнут работу конкурсные площадки в конгресс-холле «Столица» и ДК «Родина».
20 ноября с 12:00 до 15:00 в конгресс-холле «Столица» будет работать конкурсная площадка фестиваля (номинации «Театр малых форм», «Художественное слово», «Пластический спектакль», «Эстрадный спектакль»).
С 15:30 до 21:00 в доме культуры «Родина» продолжится работа конкурсной площадки фестиваля (номинации «Театр малых форм», «Драматический спектакль»).
21 ноября в конгресс-холле «Столица» состоится церемония закрытия фестиваля и награждение победителей. Начало - в 16:00. Вход на все конкурсные площадки, а также церемонии открытия и закрытия фестиваля свободный.
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