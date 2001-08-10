Островитянам расскажут об акции «Вершины Победы»

Островитян приглашают на встречу участников проекта «Народный сахалинский гид», которая пройдет в областной библиотеке 21 ноября в 18.30. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу СахОУНБ.

С рассказом о патриотической акции «Вершины Победы», посвященной 75–летию Победы в Великой Отечественной войне и окончанию Второй мировой войны выступит депутат Сахалинской областной Думы Александр Болотников.

Главная цель акции «Вершины Победы» – почтить память героев, а также привлечь сахалинцев к здоровому образу жизни, расширить знания о родном крае, разработать новые туристические маршруты.

Вход свободный. Справки по телефонам: +7 (4242) 45-25-21; 45-24-54.