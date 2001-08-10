Послушать патриотические песни приглашают южносахалинцев

Гала-концерт и церемония награждения патриотического фестиваля-конкурса «Я люблю тебя, Россия!» состоятся сегодня в Южно-Сахалинске.

Как рассказали в областном агентстве по делам молодежи, зрителям покажут 14 номеров, в которых поучаствуют солисты и творческие коллективы их Охи, Александровска-Сахалинского, Углегорска, Холмска, Поронайска, Макарова и областного центра.

- В этом году в конкурсе приняли участие лучшие коллективы и исполнители Сахалинской области. Участники с вдохновением и гордостью демонстрировали свое творчество, раскрывающие величие России – через гордость, глубокое уважение и почитание символов государства, через семейные ценности и людей патриотов России, внесших свой вклад в прославление нашей Родины. И сегодня на сцене мы увидим лучшие номера, отметили организаторы конкурса.

Концерт состоится в конгресс-холле «Столица» в 19:00. Вход свободный.