Ансамбль Сахалинского колледжа искусств взял гран-при конкурса в Хабаровске
IV Дальневосточные хоровые Ассамблеи завершились в Хабаровске. Четыре коллектива «Сахалинского колледжа искусств» стали победителями - лауреатами и дипломантами конкурса, который проходил с 15 по 18 ноября в краевой столице. Участие в творческом конкурсе приняли также 24 коллектива из Амурской и Сахалинской областей, Хабаровского края и Приморья, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу Сахалинского колледжа искусств.
Обладателем гран-при IV Дальневосточных хоровых Ассамблей стал Народный хор «Белые росы» Сахалинского колледжа искусств», руководитель — заслуженный работник культуры Российской Федерации, заслуженный педагог Сахалинской области Елена Алешко, концертмейстер — Александр Падалка, балетмейстер — Александр Боев.
Сводный академический хор и Женский хор Сахалинского колледжа искусств получили дипломы лауреатов в номинации «Академический хор», молодёжная возрастная категория, руководитель — Павел Гололобов и Юлия Максимова, концертмейстер Надежда Синеок. Помимо этого, эстрадный хор «СтилИКС» занял почетный диплом первой степени в номинации «Эстрадный хор», руководитель Павел Гололобов и Антонина Лаврентюк. Дипломом «Лучший концертмейстер» был удостоен Александр Григорьевич Падалка - концертмейстер ансамбля «Белые росы».
Помимо конкурсной программы, коллективы Сахалинского колледжа искусств выступил с концертами на сценах краевой столицы.
Во время конкурса и концертных выступлений члены жюри и зрители отмечали высокий уровень исполнительского мастерства, сложность репертуара и большое обаяние наших творческих коллективов.
Заключительный гала-концерт и церемония закрытия Ассамблей состоялись на сцене Городского Дворца культуры. Хоровые коллективы исполнили свои лучшие конкурсные номера. Завершился праздник хорового искусства исполнением песни А. Пахмутовой «Надежда» сводным хором из более двухсот исполнителей, к которому присоединился зрительный зал.
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