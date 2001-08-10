Островитянам предлагают сделать букеты ко Дню матери

Музей книги Чехова «Остров Сахалин» предлагает создать праздничный букет и подарить его любимым мамам. Ведь в это воскресенье пройдет самый нежный праздник – День матери, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

В создании цветочной композиции поможет флорист. Он не только покажет, как создавать красивые букеты, но и расскажет историю возникновения праздника.

Мероприятие состоится 23 ноября. Начало в 13:00 и 15:00.