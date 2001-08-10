Жителей Южно-Сахалинска приглашают на "Юбилейный джаз"
Концерт «Юбилейный Джаз», приуроченный к 60-летию Сахалинского колледжа искусств, пройдет в следующую среду, 27 ноября, в областном центре. Программа концерта состоит из двух отделений, в которых прозвучит целый калейдоскоп эстрадных стилей: диксиленд, свинг, рок, поп, босса-нова, фанк, фьюжн и другие, передает ТИА "Острова" со ссылкой на колледж.
На одной сцене выступят сразу несколько студенческих эстрадно-джазовых коллективов: «Island Brass Band» - руководитель Алексей Кононенко, вокальный ансамбль «СтилИКС» - руководитель Павел Гололобов, вокально-инструментальный ансамбль «Квинтоль» - руководитель Дмитрий Капустюк и гордость Сахалинского колледжа искусств - Биг Бэнд. За четыре года существования учебный оркестр накопил большой репертуар из лучших джазовых пьес, от традиционного свинга до современных аранжировок композиций Джорджа Гершвина, Коула Портера, Дюка Эллингтона, Бобби Тимонса, Чарли Паркера, Джона Колтрейна, Чика Кории, Фарелла Уильямса, Эндрю Ллойда Уэббера и других.
Начало концерта в 18.30, зал ГДК «Родина», вход по пригласительным. Телефон для справок 43-42-88.
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