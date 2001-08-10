Островитян приглашают на открытие выставки художницы-землячки

Церемония открытия персональной выставки сахалинского художника Натальи Ковалевской состоится в областном художественном музее 29 ноября. Начало в 18:00, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на учреждение.

Наталья Викторовна закончила живописное отделение Владивостокского художественного училища, а после его окончания в 1978 году поступает и продолжает обучение в Дальневосточном институте искусств, в городе Владивосток.

В 1993 году Наталья Ковалевская вступает в члены Сахалинского регионального отделения «Союза художников России». В 1994 году Наталья Викторовна работает педагогом в Детской художественной школе (г. Южно-Сахалинск). С 1998 г. руководит Творческим объединением «АРТ-СТУДИО».

На персональной выставке представлены более 50-ти работ из мастерской художника, из частных коллекций и фондов художественного музея, выполненных в технике живописи.

Самые ранние работы из мастерской художника представлены в жанре натюрморт («Сиреневый натюрморт» 1991 г., триптих «Подсолнухи» 1991 г.).

Справки по телефону: 72-36-43.