Спектакль Чехов-центра покажут на театральном фестивале в Казани
Спектакль «Вторник короткий день» сахалинского Чехов-центра пригласили на всероссийский фестиваль молодой режиссуры «Ремесло». Он пройдет с 6 по 11 декабря в Казани. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу учреждения.
Как отметил программный директор фестиваля, театровед Нияз Игламов, спектакль Чехов-центра покорил его свежестью темы, оригинальностью формы и мастерской игрой актерского ансамбля: «Именно сочетание этих трех величин обеспечивает значительный художественный результат. Кроме того, как мне кажется, этот спектакль выполняет очень важную социальную миссию».
Впервые спектакль Чехов-центра будет показан в Татарстане. Ежегодный декабрьский фестиваль режиссуры в Казани проводится с целью создания комфортной профессиональной среды для молодых деятелей культуры. Он знакомит зрителей с талантливыми постановщиками и их работами. В рамках проекта участники посещают семинары и мастер-классы ведущих мастеров сцены, общаются с маститыми критиками и театроведами.
Напомним, что «Вторник короткий день» - премьера этого театрального сезона Чехов-центра, поставленная режиссером Александром Созоновым по пьесе молодого драматурга Светланы Петрийчук. Это история о продавщице из Благовещенска, которую сын наркоман заставляет возить спайс из Китая в Россию. Все действие спектакля происходит в настоящем автобусе, где зрители становятся непосредственными участниками постановки. Впервые зрители увидели эскиз будущего спектакля на фестивале «Сахалинская рампа» в июне и почти единогласно проголосовали за то, чтобы он остался в репертуаре Чехов-центра. Для постановки была приглашена команда профессионалов: художник Алина Алимов, номинант на премию «Тэффи» оператор Дмитрий Багин, хореограф Марина Яшина.
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