Тихоокеанское
информационное агентство
27 Ноября 2019
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15:30, Сегодня | Новости культуры Сахалина и Курил

Больше 50 сахалинцев соберет выставка декоративно-прикладного творчества

Областная выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества «На пороге чудес» состоится в центре народного творчества 7 и 8 декабря. В преддверии Нового года и Рождества будет представлена тематическая выставка-ярмарка - обилие ярких, праздничных подарков для самых любимых, родных, близких.

Более 50 участников от Охи до Корсакова трудились над своими шедеврами. Также на площадке центра будет расположена фотозона, музыка высокого вкуса, волшебная атмосфера и сказочные персонажи.

Начало в 12:00. Вход свободный.

Справки по телефону: 8 (4242) 55-62-29.

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