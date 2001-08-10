Южносахалинец попал в финал Универвидения
Национальный музыкальный студенческий проект «Универвидение» ежегодно собирает лучших певцов страны. В этом году в их число попал островитянин Евгений Кофанов. Молодой человек выступает под псевдонимом Женя Индиго, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного агентства по делам молодежи.
На конкурс студент Сахалинского колледжа искусств отправился в третий раз. В прошлом году островитянин исполнил авторские песни «Мой Космос» и «Звезды северной столицы» и завоевал третье место. С таким же результатом выступил в первый раз.
В этом году сахалинец представил на суд жюри отборочных этапов две авторские песни «Аномалия» и «Холодное сердце». По итогам выступлений островитянин попал в финал конкурса.
Всего на прослушивании свои композиции представили 42 участника. Только 12 из них получили путевки в финал проекта.
- На отборах я мог выступить лучше, но волнение сыграло. Эксперты выбрали на финал песню «Аномалия». Они помогли мне сделать крутой номер. Приятно, что они ее поняли и я думаю, будет очень круто и эффектно. В этот раз я нацелен на победу. Надеюсь, что сахалинцы будут смотреть и поддерживать меня, потому что в прошлые разы меня сильно поддерживали только родные и близкие люди, а хочется, чтобы больше людей подключилось, так как я представляю целую Сахалинскую область и очень переживаю за результат, - поделился Евгений Кофанов.
Евгений Кофанов вырос в детском доме. Там же в 5 лет начал заниматься вокалом. Тогда сахалинец исполнял песни длиной в несколько строк, а сегодня сам создает целые композиции. С 12 лет островитянин пишет авторские песни. Студент не раз становился победителем и призером островных вокальных конкурсов.
Финал Универвидения состоится уже сегодня в 18:00 (по мск). Онлайн-трансляцию можно будет посмотреть ВКонтакте.
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