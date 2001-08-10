Тихоокеанское
информационное агентство
29 Ноября 2019
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10:00, Сегодня | Новости культуры Сахалина и Курил

О первооткрывателе Сахалина и его исследованиях расскажут островитянам

Встреча в рамках проекта «Народный сахалинский гид», посвященная 200-летию со дня рождения путешественника, первого исследователя Сахалина Николая Рудановского, пройдет в областной библиотеке 5 декабря.

Как ТАИ "Острова" сообщили в СахОУНБ, Николай Рудановский прибыл на Сахалин в составе Амурской экспедиции (1849 -1855 гг.) под руководством Геннадия Невельского. В последствие он подробно описал не только береговую линию среднего и южного Сахалина, но и некоторые внутренние районы.

С биографией первооткрывателя и его научными исследованиями гостей познакомит научный сотрудник отдела информации, публикации и научного использования документов Государственного исторического архива Сахалинской области Наталья Кроча.

Начало в 18:30. Вход свободный. Справки по телефону: 8 (4242)45-25-21.

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