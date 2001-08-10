Островитян приглашают окунуться в атмосферу советского времени

Выставка «Сделано в СССР» откроется в музее книги Чехова «Остров Сахалин» 5 декабря. Начало в 16:00. На ней представят «гаджеты» советского периода, которые принесли жители островного края из своих гаражей и дачных домов, сообщили ТИА "Острова" в музее.

За короткое время сахалинской редакцией издательского дома «Губернские ведомости» собрано несколько десятков экспонатов 1930-1980-х годов самого разного характера: магнитофоны, проекторы, киноаппаратура, уникальные фотоаппараты, радиоприемники, примусы, керосиновые лампы, бытовые аппараты медицинско-косметического назначения. Многие предметы до сих пор способны служить своим хозяевам.

На открытии выставки организаторы запустят кинопроигрыватель и покажут посетителям серию мультфильма «Ну, погоди!».

Окунуться в атмосферу советского времени можно будет до 15 декабря. Начало в 16:00.

Вход на открытие выставки бесплатный.