Тихоокеанское
информационное агентство
30 Ноября 2019
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15:00, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

Островитян приглашают окунуться в атмосферу советского времени

Островитян приглашают окунуться в атмосферу советского времени

Выставка «Сделано в СССР» откроется в музее книги Чехова «Остров Сахалин» 5 декабря. Начало в 16:00. На ней представят «гаджеты» советского периода, которые принесли жители островного края из своих гаражей и дачных домов, сообщили ТИА "Острова" в музее.

За короткое время сахалинской редакцией издательского дома «Губернские ведомости» собрано несколько десятков экспонатов 1930-1980-х годов самого разного характера: магнитофоны, проекторы, киноаппаратура, уникальные фотоаппараты, радиоприемники, примусы, керосиновые лампы, бытовые аппараты медицинско-косметического назначения. Многие предметы до сих пор способны служить своим хозяевам.

На открытии выставки организаторы запустят кинопроигрыватель и покажут посетителям серию мультфильма «Ну, погоди!».

Окунуться в атмосферу советского времени можно будет до 15 декабря. Начало в 16:00.

Вход на открытие выставки бесплатный.

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