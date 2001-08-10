Новую книгу Анны Сафоновой представят читателям областной библиотеки

Презентация книги «Лето на вырост» члена Союза писателей России Анны Сафоновой состоится в конференц-зале областной библиотеки 10 декабря. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу СахОУНБ.

Автор – поэт, прозаик, критик, главный редактор издательства Института развития образования Сахалинской области – представит сахалинским читателям свою восьмую книгу, расскажет историю её создания. Своими впечатлениями об издании поделятся коллеги Анны Сафоновой по творческому цеху: Ирина Левитес, Елена Шевич, Владимир Семенчик.

Новая книга «Лето на вырост» представляет собой повесть в рассказах. Девочка-подросток переживает чудесное время, когда первые открытия и детские впечатления оставляют неизгладимый отпечаток на всю жизнь. Действие происходит в центре Южно-Сахалинска, на проспекте Мира. Здесь доживает свой век маленькая «деревенька» – десять домов. В одном из них живёт девочка Таня со своей мамой.

«Стоит закрыть глаза, и услышишь, как поскрипывают ветки черноплодки, покрикивает задиристый соседский петух, чеканят за забором шаг бравые солдаты, строчит старая швейная машинка. Это Таня шьёт своё лето – лето на вырост».

Вход свободный. Начало в 17.30.

Справки по телефону: 8 (4242) 45-25-02.