Тихоокеанское
информационное агентство
5 Декабря 2019
Сегодня 04:48
64,19|71,11|60,87
Из-за метели между Ногликами и Охой не ходят автобусы
09:30, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

О Ван Гоге, Репине и Айвазовском расскажут сахалинцам

Всех любителей изобразительного искусства приглашают на арт-урок в областную библиотеку. Он пройдет 10 декабря в 18.00 и будет посвящен международному дню художника, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу СахОУНБ.

Участники встречи узнают интересные факты о знаменитых художниках, таких как: Винсент Ван Гог, Илья Репин, Иван Айвазовский и других, чье творчество оставило значительный след в культуре и истории человечества. С выдающимися творениями живописцев слушателей познакомят в ходе обзора выставки, на которой будут представлены красочные художественные альбомы, в том числе из редкого фонда СахОУНБ.

Завершением арт-урока станет мастер-класс по рисованию акварелью. Также гости смогут ознакомиться с выставкой картин, учащихся детской художественной школы г. Южно-Сахалинска.

Мастер-класс пройдет в молодежном центре «Универсалка» на 2-й этаже СахОУНБ. Предварительная запись по телефону: 8 (4242) 45-25-28.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости культуры Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Когда вы начинаете готовиться к Новому году?