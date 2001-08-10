О Ван Гоге, Репине и Айвазовском расскажут сахалинцам

Всех любителей изобразительного искусства приглашают на арт-урок в областную библиотеку. Он пройдет 10 декабря в 18.00 и будет посвящен международному дню художника, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу СахОУНБ.

Участники встречи узнают интересные факты о знаменитых художниках, таких как: Винсент Ван Гог, Илья Репин, Иван Айвазовский и других, чье творчество оставило значительный след в культуре и истории человечества. С выдающимися творениями живописцев слушателей познакомят в ходе обзора выставки, на которой будут представлены красочные художественные альбомы, в том числе из редкого фонда СахОУНБ.

Завершением арт-урока станет мастер-класс по рисованию акварелью. Также гости смогут ознакомиться с выставкой картин, учащихся детской художественной школы г. Южно-Сахалинска.

Мастер-класс пройдет в молодежном центре «Универсалка» на 2-й этаже СахОУНБ. Предварительная запись по телефону: 8 (4242) 45-25-28.