Чехов-центр приглашает сахалинцев провести «Зимний вечер в кабаре»
В преддверии новогодних праздников Чехов-центр пошел на эксперимент и наряду с традиционными спектаклями для детей решил поставить праздничную музыкальную премьеру для взрослых. Об этом пишет ТИА "Острова" со ссылкой на театр.
«Зимний вечер в кабаре» - сногсшибательное новогоднее шоу, которое смело можно поставить в один ряд с лучшими бродвейскими ревю. По сюжету под Новый год из-за финансовых проблем в кабаре уволились все артисты. Чтобы спасти свое детище от неминуемого провала, хозяйке (ее роль исполнит актриса Елена Денисова) просто необходимо собрать новую труппу и поставить шоу. Она устраивает кастинг, и именно с него начинается все самое интересное…
Жанр спектакля - мюзикл, поэтому в постановке много хореографических номеров. Для работы над постановкой приехал хореограф из Санкт-Петербурга дипломант и лауреат различных всероссийских и зарубежных конкурсов хореографии Антон Дорофеев: «В спектакле собраны музыкальные шлягеры, на этот материал сочинять хореографию одно удовольствие. Стараемся делать, чтобы было ярко, искусно и очень смешно. Мне приятно, что артисты с удовольствием окунулись в работу и у них внутренний драйв проявляется с первых репетиций».
Режиссер-постановщик спектакля - Сусанна Цирюк, лауреат высшей театральной награды России – национальной премии «Золотая маска», автор русских переводов мюзиклов (самый известный хит «Нотр Дам де Пари» «Belle» принадлежит её перу). Она отмечает, что ей интересно работать с труппой Чехов-центра: «Я вижу, что этот интерес взаимный. Теперь важно, чтобы мы сделали такой спектакль, который будет интересен зрителю. Должен получиться полноценный «кабаретный» мюзикл, где артисты вокальные номера исполнят вживую. Наша задача, чтобы все, кто посмотрели спектакль, выходили в отличном настроении, улыбались и пели».
Премьера спектакля «Зимний вечер в кабаре» состоится 28 декабря в 18.00. Подробности можно узнать в кассах Чехов-центра по телефонам 8 (4242) 42-52-62 / 30-62-42.
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