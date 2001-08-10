Южносахалинцы могут окунуться в атмосферу советского времени

Кинопроектор «Русь», патефон «Мосгорисполком», диапроектор «Спутник» – в Южно-Сахалинске 5 декабря открылась выставка «Сделано в СССР». Несколько десятков предметов советского времени из гаражей и дачных домов сахалинцев заполнили зал музея книги Чехова, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

– Надеюсь, вы получите удовольствие от выставки. Многие из тех вещей, что сейчас здесь находятся, мне знакомы и связаны с моими личными воспоминаниями. Сейчас всё, что окружает нас в XXI веке, лет через 30-50 уже может стать музейным достоянием, ­­– обратилась к присутствующим директор музея книги Чехова «Остров Сахалин» Евгения Фирсова.

В экспозиции собраны экспонаты 1930-1980-х годов самого разного характера: магнитофоны, проекторы, киноаппаратура, уникальные фотоаппараты, радиоприемники, примусы, керосиновые лампы, бытовые аппараты медицинско-косметического назначения. Заместитель директора издательского дома «Губернские ведомости» Евгений Басенко отметил, что идея собрать эти предметы и сделать выставку зародилась благодаря редкому на Сахалине комнатному термометру-календарю:

– Эта вещь сопровождала меня пока я рос в СССР. Конечно, в то время было много различной электроники, но эта штука вызывала какие-то магические ощущения. Она позволяла вращением механизма выставить любой день и окунуться в прошлое. Спасибо всем, кто принёс экспонаты. Надеюсь, посмотрев на них, старшее поколение сможет поностальгировать, а молодежь посмотрит, как жили и чем пользовались их родители.

Изюминкой открытия стал запуск мультфильма «Ну, погоди!» на кинопроекторе «Русь». Как рассказал хозяин этого оборудования Ярослав Сафонов, для него оно является машиной времени:

– Для нас, ребят, было праздником, когда мой отец приходил в школу, включал кинопроектор, и мы смотрели «Ну, погоди!» у себя в классе. Особенно было интересно, когда включалась перемотка, и все герои начинали двигаться задом наперед в ускоренном режиме. Это была буря эмоций!

Завершился вечер викториной, на которой раздавали небольшие презенты.

Посетители могут проголосовать за экспонаты, которые им понравились. Для этого надо написать название «гаджета» на листке бумаги и опустить его в ящик для голосования. Подсчет голосов пройдёт после закрытия выставки. Владельцы трёх предметов, набравших большее количество балов, будут награждены сертификатом на ювелирные изделия.

Окунуться в атмосферу советского времени можно будет до 15 декабря.